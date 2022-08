Microsoft Office: Mehr Funktionen für den Apple Pencil

Apples systemweite Handschrifterkennung „Kritzeln“ ist nun schon fast zwei Jahre für Nutzer des Apple Pencil verfügbar (seit einem Jahr auch in Deutschland), hat sich in Anwendungen von Drittanbietern bislang jedoch nicht wirklich verbreitet. Von Apples Notiz-Anwendung und auf die Handschrifterkennung spezialisierten Applikationen wie Nebo abgesehen, dominiert der Einsatz des Eingabestiftes nach wie vor vor allem bei Illustratoren und Zeichnern.

Neue Funktion der Insider-Version

Ausgerechnet Microsofts Bürosoftware-Paket Office schickt sich nun an diesen Umstand zu adressieren und hat eine erste Testversion der hauseigenen Office-Applikation mit Unterstützung für die Konvertierung handschriftlicher Texteingaben in den Ring geworfen.

Diese wurden in die offizielle „Office Mobile“-Applikation integriert und nutzen Apples Kritzeln-Funktion zukünftig um handschriftliche Texteingaben umgehend in reinen Text umzuwandeln. Anwender sind dazu aufgerufen die neue Insider-Funktion bei Interesse manuell zu aktivieren und tun dies in den Einstellungen. Im Bereich Apple Pencil muss dafür die Funktion „Scribble“ aktiviert sein. Anschließend muss in der Registerkarte „Zeichnen“ die Schaltfläche „Scribble Pen“ ausgewählt werden.

Beliebigen Text hervorheben

Neben der Handschrifterkennung bringt die jüngste Insider-Version 2.64 der Office-Anwendung auch eine neue PowerPoint-Funktion für iPhone und iPad mit: So ist fortan das Hervorheben von Texten in beliebigen Textfelder, in Tabellen oder in PowerPoint-Folien möglich.

Microsoft selbst beschreibt die Umsetzung in dem Blogeintrag „Beliebigen Text in PowerPoint für iOS hervorheben“. Anwender müssen zur Farbwahl lediglich die Schaltfläche „Hervorheben“ in der Kontextleiste oberhalb der Tastatur auswählen und dann die gewünschte Farbe zur Hervorhebung aktivieren.