Trotz Spotify Premium: Hörbücher per Zusatzkauf freischalten

Es ist schon länger her, dass der Musik-Streaming-Dienst Spotify angekündigt hat, sich mit der gleichen Energie um die Kategorie der Hörbücher zu kümmern, die man bis dahin vor allem in den Ausbau des Podcast-Angebotes gesteckt hat. Was dabei herausgekommen ist, lässt sich jetzt in den Vereinigten Staaten begutachten.

Zusätzlicher Verkaufsbereich

Statt jedoch das Finden und Aufspüren von Hörbuch-Inhalten zu vereinfachen, diese vielleicht sogar neu anzuordnen und so zu arrangieren, dass Hörbücher nicht mehr in 100 Einzeltracks angeboten werden, hat Spotify vor allem einen zusätzlichen Verkaufsbereich vorbereitet.

In diesem sollen Anwender zukünftig in kostenpflichtigen Hörbüchern stöbern und diese durch Zusatzkäufe zur persönlichen Bibliothek hinzufügen können. Selbst dieser Vorgang ist allerdings nicht reibungslos in Spotify integriert: Wer sich für den Hörbuchkauf entscheidet, der wird aus der Spotify-App heraus an eine Webseite weitergeleitet und muss diesen dort durchführen. Spotify scheint so einen Bogen um Apples Umsatzbeteiligung schlagen zu wollen.

Weitere Auslistungen wahrscheinlich

Die neue Kauf-Option wird Gratis-Nutzern des Musik-Streaming-Dienstes und Premium-Abonnenten gleichermaßen angezeigt und lässt bereits erahnen in welche Richtung sich die Hörbuchinhalte entwickeln werden, die in großen Teilen häufig noch ganz regulär im Katalog der Musik-Streaming-Anbieter aufgespürt werden konnten.

Apple hatte bereits Anfang des Jahres aktiv damit begonnen vorhandene Hörbücher aus dem eigenen Katalog auszulisten und soll ebenfalls an einer gesonderten Hörbuch-App mit eigenem Store arbeiten.

Apple Music ohne Hörbücher: Verlagsbranche bestätigt Auslistung

Spotify ist als Marktführer nun vorgeprescht und wird die Produzenten von Hörinhalten dazu animieren ihre derzeit noch im regulären Spotify-Angebot verfügbaren Hörspiele und -bücher auch hier auszulisten, um diese dann als kostenpflichtige Kaufinhalte erneut einzustellen.