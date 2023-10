Apple TV+ kündigt Doku über den Tod von John Lennon an

Apple hat eine dreiteilige Dokumentation angekündigt, die sich mit dem Tod des Musikers John Lennon befasst. Als Erzähler für die im Original „John Lennon: Murder Without A Trial“ genannte Serie konnte Apple den mit einem Emmy-Award ausgezeichneten und aus der TV-Serie „24“ bekannten Schauspieler Kiefer Sutherland gewinnen.

„John Lennon: Murder Without A Trial“ will das Leben und insbesondere auch die Umstände des Todes der Musik- und Kulturikone John Lennon aufarbeiten. Apple verspricht damit verbunden exklusive Interviews mit Augenzeugen sowie bisher ungesehene Tatortfotos. Besonderes Gewicht soll zudem auf die Untersuchung und Verurteilung des für den Mord verurteilten Mark David Chapman fallen.

Die Doku-Serie basiert zum Teil auf Material, das unter Berufung auf den sogenannten Freedom of Information Act, eines amerikanischen Gesetzes für Informationsfreiheit, eingeholt wurde. Unter anderem konnten die Produzenten auf diese Weise Materialien von der New Yorker Polizei und der zuständigen Bezirksstaatsanwalt erhalten. Im Rahmen der enthaltenen Interviews sollen gleichermaßen einige der engsten Freunde von Lennon wie auch Verteidiger von Chapman, Psychiater, Ermittlungsbeamte und Staatsanwälte zu Wort kommen.

Details zum geplanten Starttermin der Serie lässt sich Apple bislang nicht entlocken.

Apple TV+ kostet jetzt 10 Euro im Monat

Der Videodienst Apple TV+ ist ja in der vergangenen Woche ein ganzes Stück teurer geworden. Statt zuvor 6,99 Euro werden für den Zugriff auf das Film- und Serienangebot von Apple mittlerweile 9,99 Euro fällig. Das Angebot rückt damit preislich enger an die konkurrierenden Dienste wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime heran und muss sich von diesen in Zukunft noch mehr durch qualitativ hochwertige Inhalte abheben. Auf die Vielfalt des Angebots bezogen, liegen Apple diese Konkurrenten mit ihren teils immens größeren Katalogen deutlich voraus.