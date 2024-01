Von Toronto nach Dubai: AirTag legt Hehler-Routen frei

Dass sich Apples Sachen-Finder auch über große Strecken hinweg zuverlässig nutzen lassen und unter anderem in der Lage sind die Zustellrouten von Postpaketen offenzulegen, ist spätestens seit der Aufdeckung der Tarnbehörde „Bundesservice Telekommunikation“ durchaus bekannt. Ein Fall aus Kanada zeigt nun, dass die Sachen-Finder auch Einblicke in die Hehler-Routen von Autoschiebern gewähren können.

Dies führt im besten Fall dann dazu, dass betroffene Opfer eines Fahrzeugdiebstahls ihr Fahrzeug beim Positionswechsel auf der anderen Seite der Welt beobachten können. Dies zwar weitgehend hilflos aber immerhin informiert und mit Standord-Daten des gestohlenen Fahrzeugs, die dann direkt an die Polizei weitergegeben werden können.

Entwendet wurde ein GMC Yukon XL, dessen Basispreis ungefähr bei 60.000 kanadischen Dollar, also umgerechnet etwa bei 41.000 Euro liegt. Dieser wurde im vergangenen August in Toronto gestohlen. Im Fahrzeug befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht nur ein (offenbar nutzloses) Lenkradschloss, sondern auch ein AirTag, das der Besitzer des SUVs nach einem vorherigen Diebstahl früher im Jahr in seinem Fahrzeug versteckt hatte.

Der Sachen-Finder gewährte Einblicke in die Routen, die sonst nur Ermittlervon Polizei und internationalen Strafverfolgungsbehörden bekommen. Nachdem der SUV am 7. August in Toronto entwendet wurde, tauchte dieser nach mehreren Zwischenstopps eine Woche später, am 14. August in Montreal auf. Fast einen Monat darauf meldete sich das Fahrzeug am 6. September aus Antwerpen und benötigte daraufhin nochmals 20 Tage, um in den Vereinigten Arabischen Emiraten, genauer gesagt, in Dubai anzukommen.

Zweimal gelang dem Fahrzeugbesitzer, die kanadische Polizei über die Standorte des sich bewegenden Fahrzeuges in Kenntnis zu setzen, dies war jedoch nicht in der Lage das Auto aufzuspüren, bevor dieses die Landesgrenzen verließ.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten tauchte dieses zwar letztlich in einer „Zu verkaufen“-Anzeige für 80.000 Dollar auf (inklusive des bekannten Kilometerstandes von 46.000 km auf der Uhr). Derzeit besteht nach Angaben der kanadischen Nachrichtenseite CBC jedoch eher wenig Hoffnung, das Fahrzeug wieder seinem rechtmäßigen Besitzer zukommen zu lassen. Nach Angaben der Polizei sei der Fall nach wie vor aktiv, weiter kommentieren wollte man die Fahrzeug-Anzeige und die nächsten Schritte jedoch nicht.