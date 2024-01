Prime Video: Der Februar bringt Werbung und diese Neuzugänge

In wenigen Tagen wird Amazon seinen Video-Streaming-Dienst Prime Video mit zusätzlichen Werbeunterbrechungen ausstatten, die auch Nutzer vorgesetzt bekommen werden, die bereits zu den zahlenden Prime-Mitgliedern des Onlinehändlers zählen.

Werbeeinblendungen ab 5. Februar

Konkret soll es am 5. Februar mit der Einblendung zusätzlicher Werbespots losgehen, die deutsche Anwender gegen eine monatliche Zahlung von anfangs 2,99 Euro wieder ausblenden können. Wer also weiterhin Prime-Mitglied mit dem werbefreien Zugriff auf Prime Video bleiben möchte, der zahlt zukünftig nicht mehr nur 89,90 Euro jährlich für die Prime-Mitgliedschaft, sondern darüber hinaus zusätzliche 35,88 Euro für das Ausblenden der Werbung und kommt so auf einen Jahres-Gesamtpreis von 125,78 Euro.

Dabei muss angemerkt werden, dass die schon bislang von Werbeunterbrechungen durchsetzten Inhalte, wie etwa bei Freevee oder auch in ausgewählten Prime Video Channels, auch nach der Zahlung des Zusatzbeitrages weiterhin mit Werbeunterbrechungen angezeigt werden. Die kostenpflichtige Werbefreiheit gilt ausschließlich für Prime Video.

Hier bleibt abzuwarten, wie aggressiv Amazon die Werbeunterbrechungen setzen wird. Nach Angaben des Unternehmens werde man deutlich weniger Reklame als im linearen Fernsehen, einblenden und dem durchschnittlichen Nutzer „nur einige wenige“ Werbeanzeigen zumuten.

Neuzugänge im Februar

Ob Amazon mit seinen Original-Inhalten trotz Werbung noch Zuschauer für sich gewinnen kann, wird die erste Staffel der neuen Serienproduktion „Mr. & Mrs. Smith“ mit Donald Glover unter Beweis stellen. Die Neuinterpretation des Spielfilms von 205 (damals mit Brad Pitt und Angelina Jolie) wird ab dem 2. Februar auf Prime Video verfügbar sein.

Ab 19. Februar wird der Spielfilm-Klassiker „E.T. – Der Außerirdische“ den Katalog des Onlinehändlers ergänzen, zudem stehen „Der weiße Hai“ und „Interstellar“ sowie alle neun Staffeln von „The Office“ mit auf dem Programm.

Neue Serien auf Prime Video

The Handmaid’s Tale | Staffel 1-4

ab 1. Februar 2024

ab 1. Februar 2024 Mr. & Mrs. Smith

ab 2. Februar 2024

The Office | Staffel 1-9

ab 16. Februar 2024

ab 16. Februar 2024 Die Teddy Teclebrhan Show

ab 20. Februar 2024

Soltos em Floripa | Staffel 4

ab 23. Februar 2024

ab 23. Februar 2024 The Second Best Hospital In The Galaxy

ab 23. Februar 2024

ab 23. Februar 2024 Shameless | Staffel 1-11

ab 25. Februar 2024

ab 25. Februar 2024 Die rote Königin

ab 29. Februar 2024

Neue Filme auf Prime Video

The Underdoggs

ab 9. Februar 2024

ab 9. Februar 2024 Der Killer

ab 8. Februar 2024

ab 8. Februar 2024 Upgraded

ab 9. Februar 2024