Bosch Smart Home: Falsches Update legt Controller lahm

Das seit Wochenbeginn von Bosch ausgespielte Update für sein Smarthome-System hat teils zu massiven Problemen geführt. Offenbar wurde versehentlich eine falsche Aktualisierungsdatei freigegeben, die die Smarthome-Controller von Bosch auf eine ältere Systemversion gesetzt und unbenutzbar gemacht hat.

Zumindest für einen Teil der betroffenen Nutzer gibt es jedoch eine gute Nachricht. Bosch hat den Fehler identifiziert und konnte durch Korrekturen an den eigenen Servern die Basis dafür schaffen, dass die Controller auf Kundenseite wieder vollständig starten und sich verbinden können.

Um das Problem zu beheben, müssen die Geräte für einige Sekunden vom Strom getrennt werden. Wer keinen direkten Zugriff auf seinen Controller hat, weil er damit beispielsweise ein Ferienhaus steuert oder im Urlaub ist, kann sein Smarthome-System von Bosch zunächst auch weiterhin nicht aus der Ferne steuern. Bosch lässt die betroffenen Nutzer bereits wissen, dass zwar nach einer Lösung für dieses Problem gesucht wird, die Chancen auf Erfolg jedoch eher schlecht stehen.

Bosch zufolge hat die aktuelle und korrekte Softwareversion die Nummer 10.28. Aufgrund des Fehlers wurde diese vorübergehend durch die ältere Version 10.26 ersetzt.

Kein Zugriff und rotes Blinken

Der Fehler macht sich beim Fernzugriff dadurch bemerkbar, dass sich die Smarthome-App von Bosch nicht mit dem Zuhause verbinden kann. Parallel dazu macht der Controller selbst durch orange und rot blinkende LEDs darauf aufmerksam, dass er sich nicht mit den Servern von Bosch verbinden kann.

Bei dem aktuellen Fehler handelt es sich um die gravierendste Störung des Smarthome-Systems von Bosch in letzter Zeit. Nutzer von Bosch Smart Home berichten allerdings, dass sie in jüngster Vergangenheit öfter mal Probleme mit dem System hatten. Insbesondere die erste Generation des Bosch-Controllers scheint unter den neueren Systemversionen nicht mehr so stabil zu laufen, wie in den Jahren zuvor der Fall.