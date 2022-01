Humble Choice: Abo-Umstellung lässt Mac-Nutzer im Regen stehen

Für bestehende Humble-Abonnenten mit einem Mac oder Linux-Rechner kommt die Mitteilung überraschend und setzt diese zudem unter Druck. Per E-Mail werden die Nutzer darauf hingewiesen, dass die Mac- und Linux-Versionen der Spiele nur noch bis zum 31. Januar verfügbar sind. Will man die Titel weiterhin spielen, so besteht die Möglichkeit, die für das jeweilige Konto verfügbaren Spiele noch bis zu diesem Stichtag herunterzuladen. Immerhin besteht diese Option – möglich wird dies dadurch, dass die von Humble angebotenen Spiele auf Kopierschutz verzichten, und sich somit auch lokal speichern und offline spielen lassen.

Was der Anbieter in seiner Ankündigung als Vereinfachung und Verbesserung beschreibt, sorgt letztendlich aber auch dafür, dass Mac- und Linux-Nutzer künftig außen vor bleiben. Der von Humble angekündigte neue Games-Launcher wird sich ausschließlich unter Windows verwenden lassen.

