Apple Refurb Store mit 24″-iMacs gut gefüllt

Apple selbst wirbt damit, dass alle im Refurb Store erhältlichen Produkte in der Regel von Neugeräten nicht zu unterscheiden sind und auch mit Apples einjähriger Garantie verkauft werden. Zumindest aus der eigenen Erfahrung heraus lässt sich sagen, dass uns der Kauf aus dem Refurb Store bislang auch immer ein besseres Bauchgefühl vermittelt hat, als die Überlegung, zum gleichen oder meist sogar etwas höheren Preis bei einem in Preissuchmaschinen als günstigsten gelisteten, aber ansonsten eher unbekannten Anbieter zuzuschlagen.

Der Apple Refurb Store hält den neusten iMac mit 24 Zoll Bildschirmgröße mittlerweile in zahlreichen Farben und Ausstattungsvariante bereit. Die Preise liegen dabei jeweils deutlich unter den regulären Neupreisen für die Geräte. Natürlich muss man hierbei im Kopfbehalten, dass es sich um sogenannte „Refurbished Geräte“ und damit in der Regel Rückläufer oder Ausstellungsstücke handelt. Doch werten wir diese Eigenschaft bei Apple anders, als wir es sonst bei entsprechenden Angeboten anderswo tun.

