Vodafone-Kabelinternet: Mehr Upload als Ausgleich für Preiserhöhung

Vodafone ordnet die Tarife für seine Festnetzkunden neu. Neukunden müssen vom 15. November an in den Kabel-Tarifen bis 500 Mbit/s monatlich 5 Euro mehr bezahlen, quasi als Gegenleistung werden dann die in diesen Tarifen enthaltenen maximalen Upload-Geschwindigkeiten teils deutlich erhöht.

Den größten Sprung in Sachen Upload-Leistung machen dabei die beiden kleinsten Tarife GigaZuhause 50 Kabel und GigaZuhause 100 Kabel, hier sind mit 25 Mbit/s beziehungsweise 50 Mbit/s künftig fünfmal so schnelle Uploads möglich wie bisher. In den Tarifstufen GigaZuhause 250 Kabel und GigaZuhause 500 Kabel verdoppelt sich die maximale Upload-Geschwindigkeit auf 50 Mbit/s. Lediglich die Upload-Rate für den großen GigaZuhause 1000 Kabel bleibt mit 50 Mbit/s unverändert.

Die neuen Vodafone-Tarife ab 15. November 2022

Wechsel für Bestandskunden optional

Vodafone führt eine Kundenumfrage, nach der für 85 Prozent aller Festnetz-Kunden höhere Upload-Geschwindigkeiten ein wichtiges Kriterium sind, als mit ausschlaggebend für die Umstellung an. Allerdings müssen Bestandskunden, die ihren Vertrag entsprechend aufwerten wollen, damit verbunden in den sauren Apfel beißen und mit einem Wechsel auch die mit der neuen Tarifstufe verbundenen höheren monatlichen Gebühren akzeptieren.

Im Zuge der Umstellungen streicht Vodafone für Neukunden auch die bisherigen Bereitstellungsgebühren und stattet alle Kabel-Glasfaser-Tarife ohne Aufpreis mit der bislang gegen eine Gebühr von 9,99 Euro im Monat erhältlichen Allnet-Flat in alle deutschen Festnetz- und Mobilfunk-Netze aus. Ergänzend erhalten alle Festnetzkunden des Anbieters ein Startguthaben von 175 Euro.

Vodafone wird die Tarifumstellung wieder mit einer Werbeaktion begleiten, in deren Rahmen alle neu abgeschlossenen GigaZuhause-Tarife – sowohl für Kabel als auch DSL – in den ersten sechs Monaten zum Aktionspreis von 19,99 Euro angeboten werden, in den jeweils günstigsten Tarifstufen gilt hier der Aktionspreis von 9,99 Euro.