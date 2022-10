Nach ~/Library/CloudStorage: Dropbox-Ordner wird verschoben

Was die Synchronisierung angeht, unterscheidet Dropbox unter macOS Ventura zwischen den beiden Optionen „Nur Online“ und „Offline verfügbar machen“ – eine Auswahlmöglichkeit die fortan im Kontextmenü von Dropbox-Dateien präsentiert wird und Anwender wählen lässt, ob die in der persönlichen Dropbox gesicherten Dateien und Verzeichnisse auch Speicherplatz auf dem eigenen Mac belegen sollen und dafür immer zugriffsbereit sind, oder lediglich bei Bedarf geladen werden sollen.

Mit der Umstellung lassen sich Dropbox-Ordner fortan auch nicht mehr auf externen Laufwerk sichern. Zudem platziert sich Dropbox in der Seitenleiste des Finders neu. Statt wie bislang im Bereich „Favoriten“ angezeigt zu werden, taucht Dropbox zukünftig im Bereich „Orte“ auf, in dem macOS auch Netzwerk-Laufwerke, Server und freigegebene Verzeichnisse anzeigt.

Dropbox macht mit einer Menüleisten-Benachrichtigung auf den Umzug des Speicher-Ordners aufmerksam und führt Anwender anschließend Schritt für Schritt durch das Prozedere, in dessen Verlauf der Speicher-Ordner aus dem Verzeichnis ~/Library/Dropbox in das neue Verzeichnis ~/Library/CloudStorage/Dropbox verschoben wird.

