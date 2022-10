macOS Ventura: Intervalle für Time-Machine-Backups festlegen

Sollte dennoch Bedarf bestehen, die Intervalle der automatischen Time-Machine-Sicherungen zu verändern, bietet Apple mit macOS Ventura diese Möglichkeit erstmals ins Betriebssystem integriert an. In den erweiterten Einstellungen von Time Machine kann man jetzt festlegen, dass die automatischen Datensicherungen lediglich einmal pro Tag oder gar nur einmal pro Woche erfolgen.

Apples Standardeinstellung sieht vor, dass Time Machine automatisch einmal pro Stunde eine automatische Datensicherung anfertigt und damit verbunden stündliche Backups der letzten 24 Stunden, tägliche Backups des letzten Monats und wöchentliche Backups aller vorherigen Monate vorhält. In der Regel erweist sich diese Vorgabe als sinnvoll, laufen die automatischen Datensicherungen doch im Hintergrund und in den meisten Fällen auch vom Nutzer unbemerkt ab.

Nachdem macOS Ventura jetzt für alle Nutzer verfügbar ist, wollen wir nochmal an die Tatsache erinnern, dass Apple sich in der neuen Systemversion jetzt toleranter zeigt, wenn es um die Backup-Intervalle geht. Mac-Besitzer haben jetzt zumindest in begrenztem Maß die Möglichkeit, selbst festzulegen, wie häufig die automatischen Datensicherungen stattfinden sollen.

