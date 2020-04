Vodafone Kabel-Tarife: Von heute an neue Preise

Vodafone hat im Februar mit seinem Kabel-Internet-Angebot 1 Gigabit für 40 Euro für Furore gesorgt. Die befristete Aktion ist nun ausgelaufen. Wer sich jetzt dafür entschließt, den Tarif „Vodafone Red Internet & Phone 1000 Cable“ zu buchen, muss mit mindestens 49,99 Euro pro Monat kalkulieren.

Allerdings gilt der Preis in Höhe von 49,99 Euro laut Vodafone nur für Neukunden. Regulär nennt der Provider einen Preis in Höhe 69,99 Euro pro Monat. Weiterhin gilt für alle Tarife allerdings das Angebot, in den ersten sechs Monaten nur 19,99 Euro zu bezahlen.

Vodafone bietet seien Tarif „Red Internet & Phone Cable“ in vier verschiedenen Stufen zwischen 50 Mbit/s und 1 Gbit/s im Download und 5 Mbit/s und 50 Mbit/s im Upload an.

Vodafone Red Internet & Phone Cable – Das Kleingedruckte: