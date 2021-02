Vodafone GigaTV mit neuer „GigaTV Cable Box 2“ ab März bundesweit

Mit der „GigaTV Cable Box 2“ hat Vodafone vom 10. März an einen neuen TV-Receiver für den Kabelanschluss im Angebot. Das Gerät wird im Tarif GigaTV inklusive Vodafone Premium bundesweit und damit auch für Vodafone-Kunden in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg zur Verfügung stehen. Damit ersetzen Vodafone GigaTV und die neue Box künftig das in den alten Unitymedia-Regionen noch präsente Horizon-Angebot.

Generell vermarktet Vodafone die neue Set-Top-Box als Nachfolger für die bisherige „GigaTV Cable Box“ und verspricht im Zusammenhang mit der neuen Hardware eine neue, intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche. Inklusive ist eine abnehmbare Festplatte mit einem Terabyte Speicherplatz und damit der Möglichkeit, bis zu 600 Stunden TV in HD-Qualität aufzuzeichnen.

Kompatible TV-Geräte können von der neuen Box in UHD-Qualität angesteuert werden. Mit der Verwendung der „GigaTV Cable Box 2“ gehen Vodafone zufolge zudem zahlreiche Komfortfunktionen wie persönliche Programmempfehlungen, eine anbieterübergreifende Suche, das gleichzeitige Aufnehmen von bis zu vier Sendungen sowie die Möglichkeit zur zeitgemäßen Sprachsteuerung einher. Auch die Nutzung von populären Videodiensten wie Netflix oder DAZN ist mit der Box möglich. In Verbindung mit einer App für Mobilgeräte lassen sich die Inhalte der „GigaTV Cable Box 2“ auch von Smartphones und Tablets aus abrufen.

Vodafone zufolge wird die „GigaTV Cable Box 2“ auch für Kunden mit anderen TV-Paketen verfügbar ein. Der Standardpreis im Bundle mit dem TV-Paket GigaTV inklusive Vodafone Premium beträgt 19,99 Euro im Monat, wobei der Anbieter im ersten halben Jahr einen Preisnachlass von 5 Euro pro Monat gewährt. Das Paket enthält Vodafone zufolge aktuell insgesamt 174 TV-Sender, darunter 79 in HD-Qualität. Ein Kabelanschluss wird grundsätzlich vorausgesetzt.