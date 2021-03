Vodafone GigaTV Cable Box 2 startet inklusive Upgrade-Option für Bestandskunden

Vodafone startet heute mit dem Vertrieb seiner neuen GigaTV CableBox 2. Die überarbeitete Set-Top-Box lässt sich bundesweit mit den Premium-Kabel-TV-Angeboten des Unternehmens beziehen. In den ehemaligen Unitymedia-Regionen Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg löst das Gerät die bislang dort noch vertriebene Horizon-Box für Kabelkunden ab.

Vodafone vermarktet die neue Set-Top-Box als Nachfolger für die bisherige „GigaTV Cable Box“ und verspricht gemeinsam mit der neuen Hardware eine neue, intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche. Standardmäßig steht die Kombination aus Empfänger und Recorder auf einer abnehmbaren, im gleichen Format gehaltenen USB-Festplatte mit einem Terabyte Speicherplatz, auf der sich laut Vodafone bis zu 600 TV-Stunden in HD-Qualität aufzeichnen lassen.

Zielgruppe des neuen Angebots sind natürlich Neukunden, doch besteht nach Angaben von Vodafone auch für Bestandskunden die Möglichkeit, auf die neue „GigaTV Cable Box 2“ zu wechseln. Bestandskunden mit einer „Horizon TV Cable“ in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg haben die Möglichkeit, die neue Generation der „GigaTV Box Cable“ zu erhalten, wenn sie in einen gleichwertigen oder höherwertigen Tarif wechseln. Für Bestandskunden in den übrigen 13 Bundesländern, die noch die ältere „Vodafone Classic Box“ nutzen, ist das Upgrade jederzeit dann möglich, wenn sie in das TV-Paket „Vodafone Premium“ wechseln.