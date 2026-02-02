ifun.de — Apple News seit 2001. 45 626 Artikel

Neues Modell erhältlich

Vodafone GigaTV-Box mit Dolby Vision und beleuchteter Fernbedienung
Vodafone hat eine neue Version seiner GigaTV Home Box im Programm. Das Gerät ist dem Anbieter zufolge mit neuester Technik ausgestattet und für neue TV-Abonnenten erhältlich.

Mit technischen Details zu dem Upgrade hält sich Vodafone zurück. Jedoch dürfte neben der Prozessorleistung auch der Arbeitsspeicher erweitert worden sein, was unter anderem die Wiedergabe von Inhalten im Format Dolby Vision HDR ermöglicht.

Vodafone Gigatv Home Box

Neu ist darüber hinaus auch die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung. Hier setzt Vodafone nun auf hintergrundbeleuchtete Tasten, was die Bedienung in abgedunkelten Räumen deutlich erleichtert. Bei Licht besehen präsentiert sich die Box zudem nicht mehr so kantig und somit eleganter als die vorherige Generation.

Sound-Variante bleibt außen vor

Zu beachten ist allerdings, dass es bislang nur das Standardmodell der GigaTV Home Box in der neuen vierten Generation gibt. Die mit einem Audiosystem von Bang & Olufsen ausgestattete GigaTV Home Sound Box ist zumindest bis auf weiteres nur in der vor knapp zwei Jahren vorgestellten Ausführung erhältlich.

Vodafone Gigatv Home

Die GigaTV-Boxen von Vodafone bieten die Möglichkeit zum Zugriff auf die im Rahmen der TV-Pakete des Anbieters verfügbaren TV-Sender, Streaming-Dienste, Mediatheken und Video-on-Demand-Angebote. Dabei sind Funktionen wie Replay und Timeshift für Fernsehsender sowie 200 Stunden Aufnahmespeicher in der Cloud inbegriffen.

Nur mit neuem Vertrag

Die neue Generation der TV-Box GigaTV Home gibt es ausschließlich in Verbindung mit einem Neuabschluss eines TV-Pakets von Vodafone. Bestandskunden können somit auf die neue Hardware springen, wenn sie einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten abschließen. In den ersten sechs Monaten bezahlt man hierfür aktuell jeweils 9,99 Euro, danach sind es monatlich 14,99 Euro.

Das enthaltene TV-Paket umfasst 82 TV-Sender in SD- und 57 TV-Sender in HD-Qualität. Weitere HD-Sender können als Premium-Option gegen einen Aufpreis von monatlich fünf Euro hinzugebucht werden.
02. Feb. 2026 um 10:22 Uhr von Chris


