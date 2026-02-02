ifun.de — Apple News seit 2001. 45 627 Artikel

Die FRITZ!Box 4630 startet in den Markt
Der auf Netzwerktechnik spezialisierte Anbieter FRITZ! hat den Marktstart für die FRITZ!Box 4630 bekanntgegeben. Der neue, speziell für die Verwendung mit einem Glasfaser-Modem konzipierte Router wurde bereits im vergangenen Juni angekündigt und hat bis heute auf seine Verfügbarkeit warten lassen.

Wobei das Wort Verfügbarkeit derzeit noch nicht wirklich zutreffend ist. Dem Hersteller zufolge ist das Gerät mit einer Preisempfehlung von 169 Euro ab sofort verfügbar. Wir konnten die FRITZ!Box 4630 bislang jedoch weder im Onlineshop von FRITZ! selbst, noch bei dessen Vertriebspartnern ausfindig machen.

Einstiegsmodell für Glasfaseranschlüsse

FRITZ! kategorisiert das neue Gerät als Einstiegsmodell für Besitzer eines Glasfasermodems, die über schnelles und stabiles WLAN verfügen wollen. Der Router erlaubt eine Internetanbindung mit bis zu 2,5 Gbit/s, unterstützt den WLAN-Standard Wi-Fi 7 und lässt sich in ein Mesh-Netzwerk einbinden. Dabei arbeitet das Gerät im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band mit einer 2×2-Konfiguration. Die maximalen WLAN-Datenraten liegen bei bis zu 2880 MBit/s im 5-GHz-Band und bis zu 688 MBit/s im 2,4-GHz-Band.

Für die kabelgebundene Anbindung stehen ein 2,5-GBit/s-WAN-Anschluss, ein 2,5-GBit/s-LAN-Port sowie zwei weitere LAN-Anschlüsse mit jeweils 1 GBit/s zur Verfügung. Zusätzlich ist ein USB-3.0-Anschluss vorhanden, über den sich Mobilfunksticks für 5G- oder 4G-Verbindungen sowie externe Speichermedien oder Drucker einbinden lassen.

Telefonie und Smart Home integriert

Im Bereich Telefonie unterstützt der Router DECT- sowie IP- und SIP-Telefonie und bietet darüber hinaus einen analogen Telefonanschluss. Für Smart-Home-Anwendungen ist die Einbindung von DECT-ULE-Geräten vorgesehen. Als Betriebssystem kommt wie bei FRITZ!-Produkten üblich FRITZ!OS zum Einsatz, das unter anderem Funktionen wie VPN-Zugänge, einen integrierten Medienserver und NAS-Funktionalität sowie weitere Netzwerk- und Komfortfunktionen bereitstellt.
  • Edgar Meyer-Schönfelder

    Leider schon wieder kein 6 GHz Band. Schade, daß man WiFi 7 auch ohne so nennen darf.

    ems22

  • Mode und Router getrennt? Ich das bei Glasfaser so? Erinnert mich am Damals mit DSL.

  • Smart Home ist doch eher ein Buzzword.
    Auf Nachfrage, welchen Vorteil DEVT gegenüber z. B. Zigbee hat, sagte mir ein Mitarbeiter auf der IFA sinngemäß: „Keinen, wir nutzen DECT nur, weil wir’s können.“
    Wer baut sich ernsthaft so eine Insellösung ins Home?

    • Dect Ule ist ein offizielle Standard und wenn man sich die Eigenschaften anschaut, auch sehr gut dafür geeignet. Wenn du dann dect eh schon im der Box hast, ist das dich richtig und sinnig. Oder nicht?

