Disney+: Diese Filme und Serien starten im Februar

Disney+ hat auch im Februar wieder eine Reihe mal mehr und mal weniger bekannter Neuzugänge zu vermelden. Unter anderem stehen neue Staffeln von „Beyond Paradise“, „The Artful Dodger“ und „Paradise“ sowie ein Revival der „Muppet Show“ auf dem Plan.

Für den Valentinstag weist der Streamingdienst zudem auf passende Klassiker aus seinem Standardprogramm hin, darunter „Pretty Woman“, „Selbst ist die Braut“, „10 Dinge, die ich an dir hasse“ und „Vater der Braut“.

Highlights im Februar

Die Muppet Show: Disney+ beschert dem Klassiker „Muppet Show“ ein Revival. Die im Original von 1976 bis 1981 produzierte Serie von Jim Henson kehrt am 4. Februar mit einer Sonderfolge zurück. Stargast der Gang um Kermit und Miss Piggy ist die Schauspielerin und Sängerin Sabrina Carpenter.

Beyond Paradise – Staffel 3: Ebenfalls am 4. Februar nimmt Disney+ eine weitere Staffel der Cosy-Crime-Serie um DI Humphrey Goodman und seine Verlobte Martha ins Programm. In den neuen Folgen sieht sich das Polizeiteam von Shipton Abbott unter anderem mit einem Leichenfund im Fluss, vergifteten Pralinen und historischen Bauernfehden konfrontiert.

Ella McCay: „Ella McCay“ schildert das Leben einer jungen Idealistin, die ihren beruflichen Ehrgeiz mit den Herausforderungen einer alles andere als reibungslosen Familie vereinbaren muss. Die Komödie dreht sich um die Kunst, mit den Menschen auszukommen, die einem am wichtigsten sind.

The Artful Dodger – Staffel 2: Der „Artful Dodger“ gerät nach seiner Rückkehr in ernsthafte Schwierigkeiten. Ihm droht die Hinrichtung, er wird von Inspector Boxer verfolgt, und selbst eine Begegnung mit seiner Geliebten Lady Belle könnte tödliche Folgen haben. Boxer macht Jack zudem auch privat Konkurrenz und wirbt um Belles Zuneigung. Zu allem Überdruss versetzt auch noch ein Serienmörder die Stadt in Unruhe.

Paradise – Staffel 2: In der zweiten Staffel macht sich Xavier auf die Suche nach Teri. Gleichzeitig gerät das Zusammenleben in Paradise weiter aus dem Gleichgewicht, da die Folgen der Ereignisse der ersten Staffel nachwirken. Zudem kommen neue Erkenntnisse über die Entstehung der Stadt ans Licht.

Alle Neustarts bei Disney+ im Februar

4. Februar

We Call It Imagineering – Staffel 1 (Disney)

– Staffel 1 (Disney) Die Muppet Show (Disney)

(Disney) Beyond Paradise – Staffel 3

5. Februar

Ella McCay (Hulu)

6. Februar

Max und die wilde 7 – Die Geister-Oma

10. Februar

The Artful Dodger – Staffel 2 (Hulu)

11. Februar

The Scream Murder: A True Teen Horror Story – Staffel 1 (Hulu)

13. Februar

Stay (Hulu)

(Hulu) FXs „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” (Hulu)

18. Februar

Die achte Familie: Sekizinci Aile – Staffel 1 (Hulu)

19. Februar

Girl on the Run: The Hunt for America’s most wanted Woman – Staffel 1 (Hulu)

23. Februar

Paradise – Staffel 2 (Hulu)

27. Februar

Searchlight Pictures „In the Blink of an Eye“ (Hulu)

Neue Katalogtitel bei Disney+ im Februar

1. Februar

Ich – Einfach unverbesserlich

Ich – Einfach unverbesserlich 2

E.T. – Der Außerirdische

Inglourious Basterds (Altersfreigabe 16+)

(Altersfreigabe 16+) Notting Hill

Jerry Maguire – Spiel des Lebens

Jumanji

Die Hochzeit meines Besten Freundes

Grindhouse: Planet Terror

Jackie Brown

Kill Bill: Volume 1 (Altersfreigabe 18+)

(Altersfreigabe 18+) Kill Bill: Volume 2 (Altersfreigabe 16+)

(Altersfreigabe 16+) Reservoir Dogs – Wilde Hunde

Du & Ich und Alle reden mit

2. Februar

Hook

Schitt’s Creek – Staffel 1-6

18. Februar

Schloss Einstein – Staffel 20-23

– Staffel 20-23 Das Geheimnis des Totenwaldes – Staffel 1

– Staffel 1 Himmel, Herrgott, Sakrament – Staffel 1

20. Februar

Watching You – Staffel 1

28. Februar