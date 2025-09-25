Vodafone-Festnetz mit GigaZuhause CableMax 1000 wird wieder günstiger

Vodafone rudert beim Preis für Gigabit-Internet zurück. Von kommender Woche an lässt sich der Tarif GigaZuhause CableMax 1000 wieder dauerhaft zum Preis von 49,99 Euro pro Monat buchen. Nach der letzten Preiserhöhung liegt der offizielle Preis für den Tarif aktuell noch bei 64,99 Euro.

Von diesen Preisangaben sollte man sich jedoch nicht täuschen lassen. So hat der Provider bereits über die vergangenen Jahre hinweg immer wieder mit Sonderaktionen für seinen größten Kabeltarif geworben. Aktuell bekommt man Kabel-Internet mit 1000 Mbit/s bei Vodafone sogar noch günstiger: Der Tarif GigaZuhause 1000 Kabel wird bei einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten in den ersten zwölf Monaten für 19,99 Euro angeboten, darauf folgen zwölf weitere Monate für 64,99 Euro, was über die Laufzeit hinweg im Schnitt 42,49 Euro im Monat ausmacht. Hier muss man lediglich im Kopf behalten, dass man im Anschluss daran entweder 64,99 Euro bezahlt, oder sich aktiv mit den Themen Kündigung und Vertragswechseln befasst.

Mit seinem leistungsfähigsten Kabeltarif will Vodafone wohl auch eine Alternative zu Glasfaser bieten. Und dies vermutlich weniger, weil viele Kunden die damit verbundenen Kosten und Baumaßnahmen scheuen, sondern vor allem auch, weil vielerorts Glasfaseranbieter auf wechselwillige Kabelkunden schielen.

Auch die Festnetz-Alternative GigaCube wird günstiger

Als weitere Neuerung hat Vodafone für den 1. Oktober neue GigaCube-Tarife angekündigt. GigaCube ist als Alternative zu schlechtem oder nicht verfügbarem Festnetz gedacht und ermöglicht den Internetzugriff über LTE oder 5G. Die GigaCube-Tarife bieten Download-Geschwindigkeiten bis zu 300 Mbit/s und eine maximale Upload-Leistung bis zu 100 Mbit/s.

GigaCube Zuhause mit 100 GB Datenvolumen kostet künftig 36,99 Euro pro Monat, der Preis für GigaCube Zuhause mit 200 GB wird auf 46,99 Euro gesenkt und für GigaCube Zuhause Unlimited bezahlt man fortan 66,99 Euro. Ergänzend dazu steht mit GigaCube Zuhause Flex eine weitere Option zur Wahl, bei der der monatliche Tarifpreis in Höhe von 51,99 Euro nur dann anfällt, wenn der GigaCube auch tatsächlich genutzt wird.