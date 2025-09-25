Raspberry Pi 500+ kommt in mechanische Tastatur gepackt

Die Raspberry Pi Foundation hat mit dem Raspberry Pi 500+ ein neues Modell ihrer kompakten Komplettrechner vorgestellt. Das Gerät kombiniert Rechner, Speicher und Tastatur in einem Gehäuse und versteht sich als Weiterentwicklung des im vergangenen Jahr eingeführten Raspberry Pi 500.

Der 500+ basiert auf der Plattform des Raspberry Pi 5 und nutzt einen 2,4-Gigahertz-Quad-Core-Prozessor vom Typ Arm Cortex-A76. Zwei 4K-Bildschirme lassen sich gleichzeitig ansteuern. Für die drahtlose Verbindung stehen Dual-Band-WLAN und Bluetooth bereit.

Das mechanische Keyboard basiert auf Gateron-Schaltern mit abnehmbaren Tasten und einer programmierbaren RGB-Hintergrundbeleuchtung. Die Tastenkappen können gegen handelsübliche Sets ausgetauscht werden, ein Werkzeug zum Entfernen liegt bei.

Speicher und Erweiterungsoptionen

Das Gehäuse des Raspberry Pi 500+ verfügt über einen internen M.2-Steckplatz und wird ab Werk mit einer 256-GB-SSD geliefert. Raspberry Pi OS ist darauf als Betriebssystem bereits vorinstalliert. Anwender könnten die SSD auch gegen andere M.2-Karten austauschen oder zusätzliche PCIe-Komponenten verwenden. Wenn der SSD-Slot anderweitig genutzt wird, lässt sich das System auch von einer Speicherkarte oder einer über USB angeschlossenen SSD starten.

Der installierte Arbeitsspeicher fällt mit 16 GB größer aus allen vorherigen Raspberry-Pi-Modellen. Mit dieser Ausstattung soll sich der Rechner auch für rechenintensive Aufgaben oder umfangreiches Multitasking eignen.

Verkaufsstart für 200 Dollar

Der Raspberry Pi 500+ wird in den USA für 200 US-Dollar angeboten. Ergänzend ist dort zum Preis von 220 Dollar ein sogenanntes „Desktop Kit“ erhältlich, das zusätzlich eine Maus, ein Netzteil, ein HDMI-Kabel sowie ein Einsteigerhandbuch umfasst.

In Deutschland läuft der offizielle Betrieb des Raspberry Pi 500+ über den Elektronik-Versender Reichelt. Dort ist der Rechner bereits gelistet, jedoch noch ohne Preisangabe oder Bestelloption.