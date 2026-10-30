Vodafone arbeitet weiter daran, seine Kabelanschlüsse als Alternative zu Glasfaser attraktiver zu machen. Nachdem der Anbieter die Upload-Geschwindigkeit bereits für alle Nutzer auf bis zu 75 Mbit/s erhöht hat, sind in den Kabeltarifen für Geschäftskunden nun bis zu 100 Mbit/s im Upload möglich.

Die höhere Upload-Geschwindigkeit gilt für die Vodafone-Tarife Red Business Internet und Phone Cable. Allerdings bedeutet die Ankündigung nicht, dass alle Geschäftskunden automatisch von der Verbesserung profitieren können.

Vodafone weist darauf hin, dass die tatsächlich verfügbare Geschwindigkeit von den technischen Voraussetzungen am jeweiligen Anschluss abhängt. Wo bislang maximal 75 Mbit/s möglich waren und die Netztechnik keine höheren Geschwindigkeiten erlaubt, bleibt es auch künftig bei diesem Wert. Welche Leistung konkret an einem Standort verfügbar ist, lässt sich über die Verfügbarkeitsprüfung des Anbieters ermitteln.

Alternative zum Glasfaseranschluss

Mit der Verbesserung könnten die Kabeltarife von Vodafone insbesondere für Geschäftskunden interessant sein, die an ihrem Standort auf absehbare Zeit keinen Glasfaseranschluss erwarten.

Zu bedenken ist allerdings, dass mit einem Tarifwechsel oder Upgrade in der Regel eine neue Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten beginnt. Wenn in der eigenen Region ein Glasfaserausbau geplant ist, lohnt es sich daher, die jeweiligen Leistungen und Vertragsbedingungen genauer anzusehen.

Aktionspreise für Neukunden

Parallel zur Erhöhung der Upload-Geschwindigkeit bietet Vodafone seine Business-Kabeltarife vorübergehend günstiger an. Neukunden zahlen je nach gewähltem Tarif während der ersten sechs oder neun Monate monatlich 19,90 Euro. Anschließend gelten die regulären Preise ab 34,90 Euro pro Monat.

Laut Vodafone ist in den neuen Tarifen ein FRITZ!Box Premium Business Router ohne zusätzliche monatliche Kosten enthalten. Die Aktion läuft bis zum 27. Januar 2027.