Tom the Postgirl: Neues Creepy-Cute-Game von ARTE

Das neuste Cozy-Adventure der französischen Sparte des Gemeinschaftssender ARTE ist in Zusammenarbeit mit dem schweizer Indie-Studie Oopsie Daisies entstanden und entsendet euch in der Rolle der neugierigen Postbotin Tom auf Paketdienst.

Doch die kleine Tom kann es partout nicht lassen während der Arbeit ihre gesamte Nachbarschaft auszuspionieren und findet an jeder Ecke etwas spannendes zu entdecken. Da es ihr an jedweder Diskretion mangelt, scheut die kleine Postbotin nicht davor zurück durch jedes Fenster und jeden noch so kleinen Spalt zu linsen, um herauszufinden, was sich hinter den verschlossenen Türen in ihrer Nachbarschaft abspielt.

Katzenfutter fürs Waisenhaus

Die Entwickler selbst beschreiben ihr narratives Abenteuer als Mischung aus Kinderbuch und Adult Swim Cartoon. Die handgezeichneten Schwarz-Weiß-Grafiken strahlen eine gewisse Ruhe aus und stehen der unbehaglichen Hemmungslosigkeit der Dorfbewohner diametral entgegen. Das Spiel belohnt euch förmlich dafür, wenn ihr unverfroren und ungeniert jede Gelegenheit nutzt um die Einwohner der kleinen Gemeinde schamlos zu bespitzeln. Tom selbst agiert dabei mindestens genau so grenzüberschreitend wie seine Mitbürger und trägt aktiv dazu bei, dass das vermeintliche Dorfidyll ins Chaos stürzt.

Tom the Postgirl ist absofort auf Steam erhältlich. Bis zum 5. November gibt es zusätzlich 10 Prozent Einführungsrabatt, womit der Preis auf 8,99 Euro sinkt. Das Spiel läuft sowohl auf den modernen M Prozessoren wie auch noch auf einigen der älteren Intel Macs und belegt etwa 2 GB Festplattenspeicher.