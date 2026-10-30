Cudy TR3600: Neuer Reiserouter mit Wi-Fi 7

Der Netzwerkausrüster Cudy bietet seinen neuen Reiserouter TR3600 jetzt auch in Deutschland an. Das kompakte Gerät verfügt über zwei 2,5-Gbit/s-Anschlüsse und unterscheidet sich von seinen Vorgängern insbesondere durch die Unterstützung von Wi-Fi 7.

Mit einem Reiserouter lässt sich unterwegs ein eigenes WLAN aufbauen und beispielsweise die Internetverbindung eines Hotels mit mehreren Geräten teilen. So lässt sich beispielsweise die Internetverbindung eines Hotels mit mehreren Geräten teilen oder man kann unkompliziert das heimische WLAN in eine Ferienwohnung „mitnehmen“.

Der TR3600 funkt auf 2,4 und 5 GHz und erreicht laut Hersteller theoretische Übertragungsraten von bis zu 688 beziehungsweise 2.882 Mbit/s. Dabei unterstützt der Router auch die mit Wi-Fi 7 eingeführte Funktion Multi-Link Operation (MLO), mit deren Hilfe kompatible Endgeräte mehrere Funkverbindungen gleichzeitig nutzen können. Einrichtung und Verwaltung sind auch über die Cudy-App möglich.

Zwei Netzwerkanschlüsse mit 2,5 Gbit/s

Für kabelgebundene Verbindungen stehen zwei Ethernet-Anschlüsse mit jeweils bis zu 2,5 Gbit/s zur Verfügung. Über diese Anschlüsse kann der Router beispielsweise mit einem vorhandenen Internetzugang oder einem Computer verbunden werden.

Die Stromversorgung erfolgt über USB-C. Der TR3600 lässt sich somit sowohl über ein USB-C-Netzteil als auch über eine geeignete Powerbank betreiben. Ein integrierter Lüfter passt seine Drehzahl laut Cudy an die aktuelle Auslastung an.

Hotel-WLAN mit mehreren Geräten nutzen

Der TR3600 lässt sich als sogenannter WISP-Router verwenden. Dabei verbindet sich der Router mit einem vorhandenen WLAN und stellt dessen Internetverbindung über ein eigenes WLAN bereit. Laut Cudy unterstützt der Router dabei auch die Anmeldung an WLAN-Netzen, die zunächst eine Bestätigung über eine vorgeschaltete Webseite verlangen.

Daneben lässt sich das Gerät als klassischer Router, WLAN-Zugangspunkt oder zur Erweiterung eines bestehenden Funknetzes verwenden.

VPN-Unterstützung und OpenWrt

Mit dem TR3600 lassen sich verschiedene VPN-Verfahren nutzen, darunter WireGuard, OpenVPN und IPsec. So lassen sich beispielsweise verschlüsselte Verbindungen zum heimischen Netzwerk oder zum Firmennetz aufbauen.

Als Betriebssystem kommt eine auf OpenWrt basierende Firmware zum Einsatz. Das System bietet zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten und lässt sich durch Erweiterungen an individuelle Anforderungen anpassen. Dafür stehen 512 MB Arbeitsspeicher und 256 MB Flash-Speicher zur Verfügung.