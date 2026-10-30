Mit zwei 2,5-Gbit/s-Anschlüssen
Cudy TR3600: Neuer Reiserouter mit Wi-Fi 7
Der Netzwerkausrüster Cudy bietet seinen neuen Reiserouter TR3600 jetzt auch in Deutschland an. Das kompakte Gerät verfügt über zwei 2,5-Gbit/s-Anschlüsse und unterscheidet sich von seinen Vorgängern insbesondere durch die Unterstützung von Wi-Fi 7.
Mit einem Reiserouter lässt sich unterwegs ein eigenes WLAN aufbauen und beispielsweise die Internetverbindung eines Hotels mit mehreren Geräten teilen. So lässt sich beispielsweise die Internetverbindung eines Hotels mit mehreren Geräten teilen oder man kann unkompliziert das heimische WLAN in eine Ferienwohnung „mitnehmen“.
Der TR3600 funkt auf 2,4 und 5 GHz und erreicht laut Hersteller theoretische Übertragungsraten von bis zu 688 beziehungsweise 2.882 Mbit/s. Dabei unterstützt der Router auch die mit Wi-Fi 7 eingeführte Funktion Multi-Link Operation (MLO), mit deren Hilfe kompatible Endgeräte mehrere Funkverbindungen gleichzeitig nutzen können. Einrichtung und Verwaltung sind auch über die Cudy-App möglich.
Zwei Netzwerkanschlüsse mit 2,5 Gbit/s
Für kabelgebundene Verbindungen stehen zwei Ethernet-Anschlüsse mit jeweils bis zu 2,5 Gbit/s zur Verfügung. Über diese Anschlüsse kann der Router beispielsweise mit einem vorhandenen Internetzugang oder einem Computer verbunden werden.
Die Stromversorgung erfolgt über USB-C. Der TR3600 lässt sich somit sowohl über ein USB-C-Netzteil als auch über eine geeignete Powerbank betreiben. Ein integrierter Lüfter passt seine Drehzahl laut Cudy an die aktuelle Auslastung an.
Hotel-WLAN mit mehreren Geräten nutzen
Der TR3600 lässt sich als sogenannter WISP-Router verwenden. Dabei verbindet sich der Router mit einem vorhandenen WLAN und stellt dessen Internetverbindung über ein eigenes WLAN bereit. Laut Cudy unterstützt der Router dabei auch die Anmeldung an WLAN-Netzen, die zunächst eine Bestätigung über eine vorgeschaltete Webseite verlangen.
Daneben lässt sich das Gerät als klassischer Router, WLAN-Zugangspunkt oder zur Erweiterung eines bestehenden Funknetzes verwenden.
VPN-Unterstützung und OpenWrt
Mit dem TR3600 lassen sich verschiedene VPN-Verfahren nutzen, darunter WireGuard, OpenVPN und IPsec. So lassen sich beispielsweise verschlüsselte Verbindungen zum heimischen Netzwerk oder zum Firmennetz aufbauen.
Als Betriebssystem kommt eine auf OpenWrt basierende Firmware zum Einsatz. Das System bietet zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten und lässt sich durch Erweiterungen an individuelle Anforderungen anpassen. Dafür stehen 512 MB Arbeitsspeicher und 256 MB Flash-Speicher zur Verfügung.
Falsche Bezeichnung, es handelt sich um den Travel, Router, also TR3600
ich steh auf dem Schlauch, wo steht es falsch?
Dumme Frage, sorry: wo ist der Unterschied zwischen einem Reiserouter und einem mobilen Router? Ist jeder mobile Router auch gleichzeitig ein Reiserouter?
Ernst gemeinte Frage: mehr erschließt sich der Anwendungsfall für so ein Gerät nicht wirklich. Im Hotel, bei vorhanden WLAN, warum sollte ich nicht einfach meine Geräte direkt ins WLAN setzen? In der Ferienwohnung, okay falls es doch nur eine Netzwerkdose hat ok Aber wer dann so viele Geräte hat, dass ein eigenes WLAN braucht. Der kann auch auf ganz normalen WLAN Router einpacken, da brauch ich nicht extra leichtes Gerät?
Was übersehe ich, wofür genau braucht man dieses?
In manchen Hotels bekommt man nur einen Code für ein Gerät. Wenn Du aber mehrere Smsrtphones oder Tablets hast kannst Du damit dann eben den Zugang teilen.
Viele Hotels vergeben die Zugangsdaten für nur ein Endgerät. Das könnte man damit umgehen. Auch ein standardmäßig eingerichteter VPN würde dann jedes hinter dem Gerät verbundenes Endgerät damit versorgen. Aber auch die Möglichkeit nur ein Gerät aktiv in das vorhandene WLAN einzubinden und somit automatisch alle anderen Geräte dann ein bekanntes Netzwerk sehen. Also nur einmal den Aufwand betreiben.
Manche Hotels erlauben nur ein oder zwei Geräte pro Gast. Gerade in den USA öfter erlebt. So trickst du diese Einschränkung aus.
In meinem Reisegepäck sind mindestens 3 bis 5 Geräte (iPhone, iPad, eReader und ggf. noch MacBook und FireTV Stick) + die Geräte von meiner Freundin. Diese Geräte in jeder neuen Unterkunft oder Hotel mit vllt sogar Portal im Browser und Eingabe eines Codes (nicht WLAN-Schlüssel), kann ziemlich nervig sein. Hier muss ich lediglich den Router einmal eins neue WLAN von Unterkunft/Hotel bringen und alle Geräte sind verbunden. Auf Campingplätzen/Flughäfen bekommt man sogar teilweise nur einen Zugangscode der auf einem Gerät gleichzeitig nutzbar ist. Hier würde man dann schlauerweise den Reiserouter nutzen und der versorgt dann alle weiteren Geräte mit Internet.
Ein zusätzlicher Aspekt ist das eingebaute VPN. Was weiß ich was das Hotel oder die Unterkunft mit ihrem Netzwerk so macht? So tunnel ich lieber an allem vorbei. Entweder über meine FRITZ!Box zu Hause oder ich speichere mir fix eine Konfiguration von einem Proton-Knoten aus dem Land, in dem ich bin.
Warum ich nicht meinen normalen Router von zu Hause einpacke? Weil ich nicht will, dass mein Internet zu Hause weg ist und meine Smart Home zusammenbricht. Wenn du nur einen zusätzlichen, normalen Router, aber eben nicht den meintest, den man üblicherweise nutzt: die Stromversorgung läuft bei den Travel-Routern über USB-C. Da kann ich zur Not auch ne Powerbank dran klemmen.
Muss es unbedingt ein Travel-Router sein? Nein, natürlich nicht. Aber er löst so viele Problem in meinem Augen, dass ich nicht mehr ohne reisen will.