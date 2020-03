VOCOlinc VP3: Günstige HomeKit-Steckdose wieder einzeln lieferbar

Die HomeKit-Steckdose VOCOlinc VP3 ist jetzt wieder einzeln erhältlich. Lange Zeit war die WLAN-Steckdose nur im Doppelpack zum für 46,99 Euro zu haben. Jetzt auch wieder die Einzelbestellung zum Preis von 29,99 Euro.

Die VOCOlinc VP3 bietet damit ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und schlägt die Konkurrenz von Koogeek und Eve nicht nur im Preis, sondern – so zumindest meine Erfahrung – auch in Sachen Zuverlässigkeit. Die Steckdose ist seit unserem Review im Dezember hier in eine Automation eingebunden und schaltet dabei mehrfach täglich ohne zu murren. Dank WLAN-Anbindung klappt dies zudem ohne jede Verzögerung.

Die VOCOlinc VP3 ist erfreulich kompakt und kann direkt in HomeKit integriert werden. Die Verwendung der vom Hersteller angebotenen App ist optional, wird allerdings für Firmware-Aktualisierungen benötigt. Die Installation dieser Updates ist ohne Benutzerkonto oder sonstige Anmeldung beim Hersteller möglich.