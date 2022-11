Google Stadia: Rückerstattungen für zahlende Nutzer laufen an

Nachdem Google bereits im September das Aus für seinen Spiele-Streaming-Dienst Stadia angekündigt hat, dürfen sich jetzt die ersten Nutzer des Angebots über die versprochenen Rückerstattungen freuen. Wie Google mitteilt, sind die Rückzahlungen angelaufen und sollen bis zum 18. Januar 2023 abgeschlossen sein.

An eben diesem 18. Januar will Google dann auch seine Stadia-Server abschalten, nachdem das der Spiele-Streaming-Dienst den Betreibern zufolge nicht in dem Umfang angenommen wurde, wie man sich ursprünglich erhofft hatte. Google wollte den Stadia-Nutzern mit der auf die Ankündigung Ende September folgenden Übergangsphase von mehr als drei Monaten noch die Möglichkeit geben, angefangene Spiele zu vollenden. Weitere Käufe von Inhalten oder Hardware waren seither allerdings nicht mehr möglich.

Im Rahmen der nun angelaufenen Rückerstattungen will Google alle im Stadia Store getätigten Ausgaben für Spiele, Add-on-Inhalte und Abogebühren berücksichtigen – einzig die Gebühren für Stadia Pro bleiben hier außen vor.

Google bittet die berechtigten Nutzern in diesem Zusammenhang um Geduld. Die Rückerstattungen erfolgen dem Unternehmen zufolge automatisiert und man solle davon absehen, sich in dieser Angelegenheit an den Kundenservice zu wenden, da dieser den Vorgang nicht beschleunigen könne.

Rückzahlungen gehen an ursprüngliche Käufer

Google zufolge werden die Nutzer per E-Mail benachrichtigt, wenn die Rückerstattung vollzogen wurde. In der Regel sei es damit verbunden nicht nötig nachzuweisen, dass man gekaufte Hardware weiterhin in seinem Besitz habe. Grundsätzlich sei hier für den Stadia-Controller in der Founder's Edition, Premiere Edition und für das Set „Google TV zum Spielen und Fernsehen“ eine Erstattung möglich. Hat man die genannten Hardware als Geschenk erhalten, so darf sich jeweils der ursprüngliche Käufer über die entsprechende Rückzahlung freuen.

Alle Infos rund um das Ende von Stadia und die damit verbundenen Rückerstattungen und Zeitpläne finden sich in Googles „FAQs zu Stadia-Ankündigungen“.