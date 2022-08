VMWare Fusion: Windows auf Apple-Prozessoren

In ihrem Blogeintrag zur Testveröffentlichung machen die VMWare-Verantwortlichen darauf aufmerksam, dass die aktuelle Beta noch nicht mit dem hauseigenen vmxnet3 Netzwerk-Treiber versehen ist, den ihr vielleicht schon durch den Einsatz der Software auf Intel-Prozessoren kennt. Hier sei man allerdings am Ball und stellt vorerst einen generischen Netzwerk-Treiber zur Verfügung.

Seit wenigen Tagen ist nun auch VMWare Fusion in der Lage eine virtuelle Maschine mit Windows 11 auf Macs mit M1- und M2-Prozessoren zu installieren. Dafür integriert die aktuelle Beta ein virtuelles „Trusted Platform Module“, ohne das das Aufsetzen der Installation nicht möglich gewesen wäre. Ebenfalls neu ist der WDDM-Grafiktreiber, der Windows mit 4K-Auflösungen ausgeben kann und so die Konfiguration der Display-Eigenschaften unter Windows 11 ermöglicht.

