Vivaldi: Browser-Alternative mit vielen neuen Funktionen

Mit dem aktuellen Update auf Version 7.4 führt der alternative Webbrowser Vivaldi eine Reihe funktionaler Verbesserungen ein. Im Mittelpunkt steht dabei die individuellere Steuerung über Tastenkombinationen. Nutzer können nun festlegen, ob browserinterne oder webseitenspezifische Kürzel Priorität erhalten sollen – und das auf Domain-Ebene.

So lassen sich beispielsweise die gewohnten Kurzbefehle in Google Docs aktivieren, auch wenn diese eigentlich mit Vivaldi-eigenen Funktionen in Konflikt stehen. Darüber hinaus wurden die allgemeinen Shortcuts weiter verfeinert. Auch die Adressleiste erhielt Feinschliff: Nutzer können nun konfigurieren, welche Vorschläge im Dropdown-Menü angezeigt werden – bis zu 42 Einträge gleichzeitig.

Auch optisch aufgefrischt

Auch das visuelle Erscheinungsbild wurde überarbeitet. Das sogenannte Windows-Panel, das geöffnete Fenster verwaltet, sowie das History-Panel zur Anzeige des Browserverlaufs wurden übersichtlicher gestaltet. Der Profil-Auswahlbildschirm erscheint in reduziertem Design, was insbesondere Nutzern mit mehreren Benutzerprofilen zugutekommt. Die Entwickler versprechen außerdem mehr Stabilität und bessere Performance durch Fehlerbehebungen und Optimierungen im Hintergrund. Vivaldi für Mac steht hier zum Download bereit.

Fortschritte in der Mobilversion

Parallel zur Desktop-Variante wurde auch die iOS-Version von Vivaldi auf Version 7.4 aktualisiert. Zu den wesentlichen Neuerungen zählt eine überarbeitete Tab-Verwaltung: Nutzer können nun Tabs anheften oder zu Gruppen – sogenannten Tab Stacks – zusammenfassen. Dies soll die Navigation auf iPhone und iPad vereinfachen und an die Möglichkeiten der Desktop-Version heranführen. Zusätzlich ist es möglich, gestapelte Tabs farblich zu kennzeichnen und mit Namen zu versehen.

Neu ist auch die Option zur Audiowiedergabe im Hintergrund – etwa für Podcasts oder Musikstreams. Darüber hinaus erlaubt die App jetzt, das automatische Öffnen von Links in externen Anwendungen zu unterbinden und das Verhalten der Adressleiste beim Speichern von Such- und Tippverläufen anzupassen. Eine visuelle Überarbeitung der Tab-Leiste rundet das Update ab. Die Tabs erscheinen nun in einem modernen, schwebenden Design, das für mehr Übersicht sorgen soll. Die iOS-Ausgabe steht zum Download im App Store bereit.