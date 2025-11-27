Vitesy Shelfy verspricht verlängerte Haltbarkeit von Obst und Gemüse

Der Luftfilter Shelfy vom italienischen Start-Up Vitesy ist zwar bereits seit einer ganzen Weile auf dem Markt, flog aber bisher unter unserem Radar. Wir wurden aber jüngst auf den kleinen Helfer für den Kühlschrank hingewiesen und da das durchaus nützliche Gadget zum Black Friday mit 99 statt der regulären 149 Euro einen ordentlichen Rabatt erhalten hat, wollen wir unsere Erfahrungen mit dem Shelfy kurz mit euch teilen.

Die Beschreibung auf der Shopseite von Vitesy liest sich erst einmal gut. Das Shelfy soll laut Hersteller nicht nur bis zu 80% der Gerüche in eurem Kühlschrank neutralisieren, sondern ebenso die Menge an zirkulierenden mikrobiellen Belastungen binnen 10 Minuten um 99 Prozent verringern. Dadurch sollen Obst und Gemüse im Kühlschrank bis zu doppelt so lange haltbar werden. Erreicht werden soll dies durch die „photokatalytische Technologie“ des Shelfy.

Physik statt Magie

Das klingt recht kryptisch, entsprechend haben wir uns den Aufbau des Shelfy etwas genauer angeschaut. Im Kern ist das Shelfy einfach nur ein Ventilator, der die im Kühlschrank zirkulierende Luft durch eine Art Filter bläst. Sowie eine Reihe von LEDs, die ganz normales sichtbares Licht erzeugen. Hinzu kommt ein Temperaturfühler, der euch über die zugehörige App die Temperatur eures Kühlschranks einsehen lässt.

Der weiße Keramikfilterblock im inneren des Shelfy ist mit einer Nanotextur beschichtet, die Wolframtrioxid enthält. Grob herunter gebrochen regen die von den LED emittierten Photonen beim Auftreffen auf diese Beschichtung aus deren Valenzband Elektronen in das energetisch höhere Leitungsband an. Die Valenzelektronen und die dadurch frei werdenden Loch-Paare im Valenzband ermöglichen Redoxreaktionen von Wasser und Sauerstoff an der Oberfläche der Beschichtung. Die dabei entstehenden hochreaktiven Hydroxylradikale und Sauerstoffspezies reagieren wiederum mit den organischen Verbindungen in der Luft und neutralisieren diese.

Da die für den Photokatalysator notwendige Wellenlänge des Lichts im sichtbaren Spektrum liegt, wird auch keine ionisierende Strahlung wie etwa UV Licht notwendig. Es handelt sich bei dieser „photokatalytischen Technologie“ also keinesfalls um Esoterik, sondern einen nachgewiesenen physikalischen Prozess. Den wir nicht nur in ähnlicher Form auch von der Photosynthese und bei Halbleitern wie etwa Photovoltaikzellen kennen, sondern der sich auch für Luftfilter zur Schaftstoffbekämpfung einsetzen lässt.

Das Shelfy oxidiert also Mikroorganismen, was zur deren Zersetzung führt. Das gilt für Bakterien und Viren, genauso wie für Kohlenwasserstoffe wie dem Reifegas Ethylen, welches von vielen Obst- und Gemüsearten abgesondert wird. Ethylen beschleunigt den Reifeprozess und damit das schnellere Verderben von umliegendem Obst und Gemüse. Entzieht man der Luft das Ethylen, indem man es in Kohlendioxid und Wasser umwandelt, bleibt umliegendes Obst und Gemüse also ebenfalls länger haltbar.

Eine deutlich längere Haltbarkeit durch Einsatz des Shelfy konnte Vitesy entsprechend auch in ihren eigenen Untersuchungen plausibel nachweisen. Dennoch kann das Gadget natürlich keine Wunder bewirken. Ihr müsst euren Kühlschrank also weiterhin regelmäßig reinigen und solltet dennoch schimmelig gewordenes Gemüse schnellstmöglich entfernen. Ebenso hat das Shelfy natürlich keinerlei Einfluss auf verpackte bzw. versiegelte Lebensmittel.

Obgleich das Shelfy mit 99 Euro aktuell deutlich günstiger zu haben ist, lohnt sich der Filter nur, wenn ihr regelmäßig über längere Zeiträume größere Mengen Gemüse im Kühlschrank lagert. Denn viele Obst- und Gemüsesorten benötigen eigentlich gar keine aktive Kühlung. In größeren Familien sammelt sich erfahrungsgemäß dennoch einiges an Obst und Gemüse im Kühlschrank an. Und wenn ihr bisher regelmäßig zu schnell verdorbenes Gemüse entsorgen musstet, kann sich das Investment durch die gewonnene längere Haltbarkeit durchaus sehr schnell bezahlt machen.

Apropos Shelf Life

Während der Filterblock als Katalysator nicht verbraucht wird und nur einmal im Monat unter fließendem Wasser von eventuellen Ablagerungen befreit werden sollte, muss das Shelfy selber spätestens alle 3 Wochen über seinen USB-C Port geladen werden. Über die zugehörige App lässt sich ein Eco, Performance sowie ein Crisper Modus einstellen. Letzterer empfiehlt sich dann, wenn ihr das Shelfy direkt ins Gemüsefach legt. Zusätzlich will euch die App beim Energiesparen helfen, indem sie etwa darauf hinweist wie lange im Durchschnitt täglich eure Kühlschranktüre offen steht.