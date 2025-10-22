Vision Pro von Apples Trade-In-Programm ausgeschlossen

Die Apple Vision Pro ist von Apples Trade-In-Programm ausgeschlossen. Damit bietet Apple ausgerechnet den Käufern eines seiner teuersten Produkte keine Unterstützung beim Eintausch oder Upgrade auf eine neuere Version an.

Aufmerksamen Betrachtern ist vielleicht schon zuvor nicht entgangen, dass Apple auf seiner Trade-In-Seite Nutzern, die ein vorhandenes Gerät in Zahlung geben wollen, lediglich die Produktkategorien iPhone, Apple Watch, iPad und Mac zur Auswahl anbietet.

Dies war bis vergangene Woche noch nicht unbedingt unbedingt verwunderlich, nachdem die Vision Pro bislang ausschließlich in ihrer ersten Generation erhältlich war. Mit der Verfügbarkeit des neuen M5-Modells muss Apple aber durchaus damit rechnen, dass zumindest ein Teil der Käufer der ursprünglichen Version mit dem Gedanken an ein Upgrade auf ein neues Modell spielt.

Dem macht Apple nun aber zumindest insofern einen Strich durch die Rechnung, dass es die Datenbrille komplett von der Möglichkeit zum Eintausch ausschließt. Dem amerikanischen Apple-Blog MacRumors ist aufgefallen, dass Apple am unteren Ende seiner heute veröffentlichten Pressemitteilung zum Verkaufsstart der neuen Modelle von MacBook Pro, iPad Pro und Vision Pro klein und in hellem Farbton den folgenden Hinweis angehängt hat: „Die Apple Vision Pro ist nicht für eine Inzahlungnahme qualifiziert“.

Weiterverkauf schwieriger als bei anderen Geräten

Gerade bei der Vision Pro dürften sich viele Käufer ein offizielles Eintauschprogramm wünschen. Anders als bei anderen Apple-Geräten dürfte sich der private Verkauf auf Online-Plattformen komplizierter gestalten, werden hier doch besondere Ansprüche an Faktoren wie Größe, Passform und zum Teil auch an die Linsen gestellt.

Die Weiterverkaufsmöglichkeiten auf dem freien Markt werden zudem durch die vielfach geäußerte Kritik an der ersten Generation eingeschränkt. Apple hat das neue Modell nicht nur in Sachen Leistung, sondern auch beim Tragekomfort verbessert und bietet dieses zudem nun auch nennenswert günstiger an.