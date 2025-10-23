ALSO TM-B: Rivian-Ableger denkt das E-Bike neu

Der amerikanische Elektroautohersteller Rivian hat sein erstes Elektrofahrrad vorgestellt. Genau genommen heißt die Marke hinter dem Fahrrad „Also“, das ist ein kleiner Ableger von Rivian, der sich mit neuen Formen der Elektromobilität, insbesondere kleineren alltagstauglichen Fahrzeugen befasst. Das Ergebnis ist ein ungewöhnliches, technisch anspruchsvolles E-Bike. Das neue Fahrrad nennt sich TM-B, dabei steht das TM für „Transcendent Mobility“.

Das TM-B unterscheidet sich in Design und Funktionsweise deutlich von herkömmlichen E-Bikes. Das Entwicklungsteam des Herstellers hat hier seine Ideen zu verbesserten oder komplett neu gedachten Komponenten und Nutzungskonzepten einfließen lassen.

Das neue Fahrrad verfügt über ein austauschbares oberes Rahmenelement mit Sattel, das sich laut Hersteller innerhalb weniger Sekunden wechseln lässt. So kann das TM-B an den jeweiligen Einsatzzweck angepasst werden und beispielsweise vom Straßenrad mit Gepäckträger zu einem Mountainbike umfunktionieren oder oder auch mit einer Sitzbank versehen. Angetrieben wird das Modell von einem hauseigenen System namens „DreamRide“, bei dem es keine direkte, mechanische Verbindung zwischen der Tretbewegung und dem Antrieb des Fahrrads gibt. Stattdessen wird die Bewegung von einem kleinen Generator in Strom umgewandelt und in der Batterie des Fahrrads gespeichert. Der Motor und die Bewegung der Räder werden komplett unabhängig per Software gesteuert.

Bis zu 160 Kilometer Reichweite

Der Hersteller gibt die Reichweite des TM-B mit bis zu 100 Meilen (rund 160 Kilometer) an. Der Akku ist tragbar und lässt sich auch als mobile Stromquelle für andere Geräte verwenden.

Zum Funktionsumfang gehören Front- und Rückleuchten mit bis zu 1500 beziehungsweise 250 Lumen, ein integriertes GPS-Modul sowie eine automatische Verriegelung per Smartphone. Über die zugehörige App lässt sich das Fahrrad orten, verriegeln und bei Manipulationen soll eine Alarmfunktion aktiv werden.

Integriertes Touch-Display

Als zentrales Bedienelement ist ein fünf Zoll großes Touch-Display integriert, über das Fahrdaten angezeigt und Navigationsfunktionen aufgerufen werden können. Nutzer haben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Fahrmodi zu wählen, um Beschleunigung und Energieverbrauch zu beeinflussen.

Zum Start wird das TM-B in einer „Launch Edition“ für rund 4.500 Dollar angeboten. Weitere Ausstattungsvarianten sollen folgen.