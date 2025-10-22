Neue Apple-Geräte mit M5-Prozessor ab heute erhältlich

Die in der vergangenen Woche vorgestellten Modelle von MacBook Pro, iPad Pro und Vision Pro sind ab heute direkt bei Apple und über autorisierte Händler erhältlich. Ungewöhnlich ist dabei der Verkaufsstart an einem Mittwoch – üblicherweise bringt Apple neue Produkte freitags in den Handel. Apple testet jedoch seit einiger Zeit unterschiedliche Formen und Zeitpläne für Produkteinführungen. Somit sind diesmal zwischen der Ankündigung und dem Zeitpunkt, bis die neuen Produkte kaufbereit in den Läden stehen, gerade mal sieben Tage vergangen.

Zentraler Nenner bei den drei neuen Apple-Produkten ist der darin jeweils verbaute M5-Prozessor. Apple wirbt hier mit deutlichen Leistungssteigerungen gegenüber den Vorgängermodellen, die sich wohl aber vor allem auf den Bereich der KI-Verarbeitung konzentrieren. Unterm Strich darf man auch ohne die ersten ausführlichen Vergleichstests abzuwarten annehmen, dass Besitzer der Vorgängergenerationen dieser Geräte dieses Upgrade getrost überspringen können.

Verbesserungen im Wesentlichen unter der Haube

Optisch präsentierten sich die neuen Geräte mehr oder weniger unverändert. Die Verbesserungen der neuen Generation verstecken sich jeweils unter der Haube.

Beim iPad Pro ist neben dem neuen M5-Prozessor vor allem die Tatsache zu erwähnen, dass das leistungsfähigste Apple-Tablet jetzt mit dem von Apple selbst entwickelten Modem-Chip C1X und dem N1-Prozessor für drahtlose Verbindungen ausgestattet ist. Diese Bausteine sollen sich vor allem auch positiv auf den Energieverbrauch der Geräte auswirken.

Beim neuen MacBook Pro mit 14 Zoll Bildschirmgröße verspricht Apple über die Leistungssteigerung durch den M5-Prozessor hinaus eine bis zu doppelt so schnelle SSD-Geschwindigkeit bei Aufgaben wie dem Importieren von Bilddateien oder dem Exportieren großer Videos.

Apples Datenbrille Vision Pro hat neben dem schnelleren Prozessor eine Verbesserung für den Tragekomfort erfahren, die schon seit dem Start der ersten Generation von Nutzern gefordert wird und zwischenzeitlich auch verschiedene Drittanbieter auf den Plan gerufen hatte. Das Gerät wird nun mit einem überarbeiteten Dual-Band aus Strickgewebe ausgeliefert, das laut Apple für eine bequemere Passform sorgt.