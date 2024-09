VirtualBox 7.1 ist da: Windows und Linux auf dem Mac

Die kostenfrei erhältliche Virtualisierungssoftware VirtualBox hat mit Version 7.1 ein umfangreiches Update erhalten. Das jetzt verfügbare Update erreicht uns fast genau zwei Jahre nach der Freigabe von VirtualBox 7.0 im Herbst 2022 und stellt Nutzern zahlreiche neue Funktionen zur Verfügung, die die Benutzerfreundlichkeit und die Leistung der Software steigern sollen.

VirtualBox ermöglicht es, virtuelle Maschinen auf dem Mac zu betreiben und so Betriebssystemen wie Windows und Linux in einem gesonderten Anwendungsfenster zu nutzen – ganz ohne zusätzliche Kosten.

Neue Benutzeroberfläche und Cloud-Integration

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die überarbeitete grafische Benutzeroberfläche, die nun zwischen zwei Bedienmodi unterscheidet: Dem „Basis-Modus“ für eine einfache und dem „Experten-Modus“ für ein fortgeschrittene Nutzer. Diese Anpassung soll die Handhabung für unerfahrene Anwender erleichtern, während versierte Nutzer weiterhin vollen Zugriff auf alle Funktionen haben.

Zusätzlich wurde die Integration der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) erweitert. Nutzer können jetzt Cloud-VMs einfacher überwachen, klonen und zurücksetzen. Ein neues Performance-Dashboard zeigt zudem den Ressourcenverbrauch der virtuellen Maschinen in der Cloud an, was die Verwaltung dieser Systeme weiter vereinfacht.

„This is a major update“

Version 7.1 liefert zudem eine erweiterte Unterstützung für macOS-Nutzer mit Apple-Prozessoren aus und bietet diesen die ARM-Virtualisierung von Linux- und BSD-Systemen an.

Im Bereich der Netzwerkfunktionen wurde die NAT-Engine um IPv6-Unterstützung erweitert. Zudem ermöglicht die neue Version erstmals den Austausch von Dateien zwischen Host- und Gastsystemen über die Zwischenablage. Diese Funktion ist jedoch an die Installation der neuesten Guest Additions gebunden.

Weitere Optimierungen betreffen die Bildschirmaufnahme für Windows-Systeme, bei der die CPU-Belastung reduziert wurde, sowie allgemeine Fehlerbehebung bei der Nutzung von CPUID-Instruktionen und EFI-Systemen.

Insgesamt bietet VirtualBox 7.1 zahlreiche Verbesserungen, die die Leistung und Benutzerfreundlichkeit der Software steigern und wartet hier auf euren Download.