Little Snitch 5: Kompatibilität mit macOS Big Sur im Beta-Test

Die Entwickler des unter Mac-Nutzern populären Netzwerk-Wächters Little Snitch stehen mit Blick auf die für Herbst angekündigte macOS-Version Big Sur vor einer großen Aufgabe. Die bisher teils von Mac-Apps verwendeten, KEXTs abgekürzten Kernel-Erweiterungen sind künftig nicht mehr zulässig. An deren Stelle treten dann neue Systemerweiterungen.

Bereits unter macOS Catalina macht eine entsprechende Fehlermeldung auf das drohende Unheil aufmerksam. Die Entwickler von Little Snitch bereiten sich dann auch schon längere Zeit auf diese Umstellung vor. Bereits im März wurde das Problem thematisiert und eine mit macOS Big Sur kompatible Lösung versprochen.

In einem ersten Schritt starten die Entwickler der App jetzt einen noch eingeschränkten Vorab-Test von Little Snitch 5. Dieser soll im Laufe des Sommers zu einem öffentlichen Beta-Test erweitert werden. Ob die finale Version von Little Snitch 5 dann tatsächlich zeitgleich mit macOS Big Sur veröffentlicht wird, ist derzeit allerdings noch offen. Laut den Entwicklern hofft man, das Update zeitnah zur Veröffentlichung von Big Sur bereitstellen zu können.

Wer sich für die geschlossene Beta interessiert, kann sich hier bewerben. Nutzern von Little Snitch 4 sei jetzt schon gesagt, dass das Update auf Version 5 nur für diejenigen kostenlos ist, die Little Snitch im Jahr vor der Veröffentlichung der kommenden Version gekauft haben. Der Rest soll das Update zum reduzierten Preis erhalten.