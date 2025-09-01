Videozentrale: Eufy Smart Display erstmals günstiger erhältlich

Das im Sommer vorgestellte Smart Display E10 von Eufy ist aktuell erstmals günstiger zu bekommen. Statt der ursprünglich angesetzten 200 Euro liegt der Preis nun bei 179 Euro. Anlass genug, noch einmal auf die Funktionen und unsere bisherigen Eindrücke aus dem Praxistest hinzuweisen.

Überwachungszentrale für Eufy-Kameras

Das Smart Display E10 richtet sich in erster Linie an Nutzer, die bereits über Überwachungskameras oder eine Videotürklingel von Eufy verfügen. Andere Geräte werden bislang nicht unterstützt. Der acht Zoll große Bildschirm dient als zusätzliche Schaltzentrale für das System. Nutzer können bis zu vier Live-Streams gleichzeitig sehen, Benachrichtigungen empfangen und direkt auf Ereignisse reagieren. Besonders im Zusammenspiel mit einer Video-Türklingel zeigt sich der Nutzen, da Klingelsignale sofort mit Livebild und Gegensprechfunktion eingeblendet werden.

Das Gerät kann stationär über eine Dockingstation oder Wandhalterung betrieben werden, lässt sich aber auch mit Akku mobil nutzen. Eufy nennt hier eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden. Die Verbindung erfolgt über WLAN, wobei sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz unterstützt werden. Nach der Einrichtung mit einem Eufy-Konto ist es möglich, das Display ausschließlich lokal im Heimnetz zu verwenden. Neben den 8 GB integriertem Speicher lassen sich per microSD-Karte bis zu 512 GB ergänzen. Dort speichert das System priorisierte Videodateien, um diese schneller bereitzustellen.

Erfahrungen aus der Nutzung

In unserem Test hinterließ das Gerät einen gemischten Eindruck. Positiv fiel die Flexibilität der Nutzung auf: Der Bildschirm lässt sich wie ein kleines Tablet einsetzen, über das Dock laden oder an der Wand betreiben. Auch die schnelle Anzeige von Türklingelereignissen funktionierte zuverlässig.

Eufy Smart Display ausprobiert: Flexible Kamerazentrale für Zuhause

Weniger überzeugend waren dagegen die Materialanmutung und die starke Spiegelung des Displays. Zudem muss man damit leben, dass aufgezeichnete Videos unterschiedlich schnell starteten.

Eine nützliche Funktion ist die frei belegbare Aktionstaste, mit der sich etwa direkt eine Live-Ansicht bestimmter Kameras aufrufen lässt. Einschränkungen gibt es dagegen bei den kompatiblen Geräten, da nicht alle Eufy-Produkte unterstützt werden. Außerdem fehlte bislang die Möglichkeit, Ereignisse während einer Live-Ansicht automatisch aufzuzeichnen. Laut Hersteller soll diese Option per Software-Update noch im Laufe des Monats nachgereicht werden.