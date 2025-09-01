Mit der bevorstehenden Eröffnung der Retail-Filiale „Apple Hebbal“ in Bengaluru zeigt sich, wie Apple seine Filialen aktuell strukturiert. Der Konzern setzt auf eine Kombination aus Verkaufsfläche, Service und Lernangeboten, die auch bei künftigen Standorten in Deutschland erwartet werden kann. Das Geschäft in der südindischen Metropole dient damit als Beispiel für das, was Besucher in modernen Apple Stores weltweit antreffen.

Genius Bar und Pickup-Bereich

Die Filiale in Bengaluru ist nicht nur Verkaufsstelle für iPhone, MacBook, iPad oder Apple Watch, sondern auch Anlaufstelle für Beratung und Support. Im Zentrum stehen zwei Servicebereiche: die Genius Bar, an der Kunden technische Unterstützung erhalten, sowie der Pickup-Bereich, in dem online bestellte Geräte zu einem individuell gewählten Zeitpunkt abgeholt werden können. Eine Kombination, die wir bereits auch China kennen. Ergänzt wird das Angebot durch persönliche Einkaufstermine mit Apple-Spezialisten und Programme wie „Personal Setup“, die beim Einrichten neuer Geräte unterstützen.

Ein Team von rund 70 Mitarbeitern betreut die Besucher in einer Filiale, die zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Dies gilt zumindest so lange, wie das Landgericht Frankfurt am Main keine Einwände hat.

Workshops und Business-Beratung

Wie in anderen Apple Stores finden auch in Bengaluru tägliche „Today at Apple“-Workshops statt. Diese kostenlosen Sitzungen richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und decken Themen von Fotografie mit dem iPhone über Zeichnen mit dem Apple Pencil bis hin zur Nutzung der neuen (und noch recht überschaubaren) KI-Funktionen von „Apple Intelligence“ ab.

Darüber hinaus wendet sich Apple Hebbal an lokale Unternehmen. Ein speziell geschultes Business-Team bietet Gründern und kleinen wie mittleren Firmen Beratung zu IT-Infrastruktur, Gerätemanagement und Einsatzmöglichkeiten von Apple-Produkten. Damit soll die Filiale nicht nur als Verkaufsraum, sondern auch als Anlaufstelle für die wirtschaftlich geprägte Region dienen. Wie gesagt, eine Blaupause auch für neue Apple-Filialen in Europa.