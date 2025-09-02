Google Vids: Videoeditor erhält KI-Funktionen und Gratisversion

Google baut seinen Videoeditor Google Vids weiter aus. Ab sofort stehen neue Funktionen auf Basis von künstlicher Intelligenz zur Verfügung. Zudem wird erstmals eine kostenlose Basisversion für alle Nutzer angeboten. Google will die die Videoproduktion in Unternehmen und im privaten Bereich damit einfacher und zugänglicher zu machen.

Bilder werden zu Videos, Avatare zu Sprechern

Die wichtigste Neuerung ist die Möglichkeit, aus Bildern automatisch kurze Videos zu erzeugen. Grundlage dafür ist das KI-Modell Veo 3, das Fotos in achtsekündige Clips mit Ton umwandeln kann. Nutzer geben dazu ein Bild und eine kurzen Textprompt vor, um daraus eine Animation mit passender Tonspur zu erstellen. So sollen sich Produktfotos oder Symbolbilder schnell für Präsentationen aufbereiten lassen.

Daneben führt Google sogenannte KI-Avatare ein. Anstatt sich selbst vor die Kamera zu stellen, können Teams künftig ein Skript verfassen und dieses von einem virtuellen Sprecher präsentieren lassen. Das soll den Aufwand für Schulungen, Produktdemos oder Onboarding-Videos reduzieren. Ergänzend erleichtert die Funktion „Transcript Trim“ das Nachbearbeiten eigener Aufnahmen, indem Füllwörter oder Pausen automatisch entfernt werden. Für die kommenden Wochen hat Google außerdem weitere Werkzeuge angekündigt, etwa Geräuschunterdrückung, virtuelle Hintergründe und verschiedene Videoformate wie Hoch- oder Querformat.

Kostenlose Basisversion und Lernangebote

Neben den kostenpflichtigen Tarifen für Geschäftskunden bietet Google nun auch eine Gratisversion des Editors an. Diese enthält grundlegende Werkzeuge, verzichtet jedoch auf die KI-gestützten Funktionen. Für den Einstieg stellt Google eine eigene Lernreihe namens „Vids on Vids“ bereit, in der typische Arbeitsabläufe gezeigt und die wichtigsten Funktionen erklärt werden.

Mit den Neuerungen reagiert Google auf die wachsende Nachfrage nach einfachen Werkzeugen zur Videoproduktion. Laut Unternehmensangaben nutzen bereits über eine Million Menschen die Anwendung monatlich. Vids ist Teil von Google Workspace und steht in verschiedenen Abo-Modellen sowie nun auch in einer kostenfreien Variante zur Verfügung.