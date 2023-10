Amazons neue Kindle-App für Macs mit Apple-Prozessoren optimiert

Amazon bietet seit vergangenem Monat eine neue Kindle-App für den Mac im Mac App Store an. Die Anwendung soll auf lange Sicht die Vorgängerversion ersetzen und neben einem verbesserten Leseerlebnis auch eine optimierte Bibliotheksverwaltung bieten.

Die initialen Reaktionen der Kindle-Leser auf dem Mac waren auf die Veröffentlichung hin allerdings gemischt. Mit einem ersten Update will Amazon nun wohl zumindest einem Teil der Kritik entgegentreten. Die neue Kindle-App für den Mac kommt jetzt als Universal-App und somit auch für Macs mit Apple-Prozessoren optimiert, zudem wurde laut Amazon die Tastatur- und Mausunterstützung der Anwendung verbessert.

Darstellung der Kindle-App anpassen

Ob sich die neue Version der Kindle-App auch optisch und funktional besser macht, als ihr Vorgänger, liegt in vielen Bereichen auch im Auge des Betrachters. Wichtig ist, dass man sich als Nutzer mit den etwas versteckt platzierten Darstellungsoptionen vertraut macht. Wenn ein Buch geöffnet ist, kann man mit der Maus in die rechte obere Fensterecke fahren um das Einstellungsmenü „Aa“ einzublenden. Anders als das Symbol vermuten lässt, kann man hier über die Schriftart und -größe hinaus auch Einfluss auf Layout-Optionen wie die Seitenfarbe nehmen, verschiedene Zusatzinformationen einblenden und sogar die Helligkeit des App-Fensters separat regulieren.

In-App-Käufe nur in den USA

Die Bibliothek an sich bleibt dagegen auf die vom Vorgänger bekannten Darstellungsoptionen beschränkt. Auch ist es weiterhin nicht möglich, direkt über die Kindle-App neue Bücher aus dem Angebot von Amazon hinzuzufügen. Der im Mac App Store angezeigte Hinweis, dass die App In-App-Käufe anbietet, bezieht sich nur auf den bislang ausschließlich in den USA verfügbaren Dienst „Kindle Vella“, bei dem man weitere Folgen von Fortsetzungsgeschichten mithilfe der dort per In-App-Kauf verfügbaren Tokens freischalten kann.

Für Kindle-Leser auf dem Mac, die mit der alten Version der App besser zurecht kommen, steht dieser zumindest noch eine Zeit lang weiter unter dem Namen „Kindle Classic“ als Alternative zum Download bereit.