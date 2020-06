Video-Überblick: Die Netflix-Neuzugänge im Juli 2020

Netflix lässt es im kommenden Sommermonat ordentlich krachen. Der Videodienst hat für den Juli 85 Neuzugänge angekündigt, davon sind 55 Eigenproduktionen und 30 Lizenztitel.

Eine besondere Erwähnung wert ist uns die vom 21. Juli an erhältliche zweite Staffel der Netflix-Originals-Serie „How To Sell Drugs Online“:

Der Online-Drogenshop von Moritz, Lenny und Dan wächst immer schneller. Das Trio kommt durch die weltweite Nachfrage kaum hinterher. Und die privaten Probleme werden auch nicht weniger. Lisa will endlich wissen, warum sich Moritz so komisch verhält. Dan will seinem Vater unbedingt beweisen, dass er kein Loser ist. Und Lenny lernt im Internet die überdrehte Coderin xKira7 kennen, die eigentlich genauso tickt wie er. Ein “Perfect Match” – oder?

Während Moritz mit den Partnern aus Holland auf eigene Faust neue Deals aushandelt, verstrickt er sich immer tiefer in ein kompliziertes Lügenkonstrukt. Zwischen der ersten großen Liebe, Beziehungskrisen, Zukunftsängsten, Abistress und einer mehr oder weniger ausgewogenen Work-Life-Balance entpuppen sich die Holländer als gewissenlose Gangster. Und nicht nur die Polizei interessiert sich für den Tod von Buba, sondern auch dessen äußerst seltsame Familie.