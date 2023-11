Video aus dem Apple Store: Eklat um palästinensische Flagge

Dass der neue Nahost-Krieg nicht nur die unmittelbar Betroffenen vor Ort vor massive Herausforderungen stellt, sondern globale Kreise zieht, lassen nicht nur die zahlreichen Demonstrationen weltweit erkennen, die mal ihre Solidarität mit Israels Vorgehen bekunden und mal den Fokus auf die Lage der im Gazastreifen lebenden Zivilisten lenken.

Am Gürtel befestigt: Eine palästinensische Flagge zur Apple-Uniform

Emotionalisierte Reaktionen

Das Thema emotionalisiert und sorgt unter anderem in sozialen Netzwerken für eine Flut von Bildern, die darauf abzielen, Reaktionen zu provozieren.

Was im Netz die Gemüter erhitzt, dies haben wir bereits während der Corona-Pandemie erlebt, durchdringt anschließend immer häufiger auch das gesellschaftliche Miteinander und scheint selbst vor Apples Filialgeschäften nicht halt zu machen.

So kursiert in sozialen Netzwerken derzeit ein Video, das eine Begegnung im Apple Store Irvine Spectrum Centerin Kalifornien dokumentieren soll. Der kurze Clip zeigt die Auseinandersetzung eines offenbar israelischen Store-Besuchers mit einer Apple-Angestellten, die ihre Arbeitsuniform mit einer zusätzlichen palästinensischen Flagge am Gürtel ergänzt haben soll.

חנות של אפל ב Orange County, California

pic.twitter.com/U1BtBLxNv2 — Sivan Cohen Saban סיון כהן (@sivanhakolkalul) November 9, 2023

Eklat um palästinensische Flagge

Daraufhin entwickelt sich im Verkaufsraum eine lautstark geführte Auseinandersetzung darüber, wie Kunden entsprechende Kennzeichen zu interpretieren hätten.

Weder der erzürnte und teilweise beleidigend agierende Kunde noch die provozierende Apple-Angestellte geben dabei eine gute Figur ab und lassen uns grübeln, warum politische Solidaritätsbekundungen, ganz gleich in welche Richtung, überhaupt einen Platz auf den Verkaufsflächen amerikanischer Apple Stores einnehmen. Gerade in Übersee versucht man doch in der Regel solchen, durchaus geschäftsschädigenden Auseinandersetzungen grundsätzlich aus dem Weg zu gehen.