Mit Apple M3: Neues MacBook Pro und iMac 2023 bereits günstiger

Nur zwei Wochen, nachdem Apple seine neuen M3-Prozessoren und die mit eben jenen, ultra-schnellen Chips ausgestatteten Macs vorgestellt hat, lassen sich die ersten Modelle bereits günstiger ordern.

Im offiziellen Apple-Bereich des Onlinehändlers Amazon scheinen dabei nicht nur die Ausstattungsvarianten, sondern auch die ausgewählte Farbe ausschlaggebend zu sein, ob das gewählte Modell bereits in einer preisreduzierten Variante erhältlich ist.

MacBook Pro ab 1.889 Euro

Die etwas kleinere 14,2-Zoll-Variante des MacBook Pro mit M3-Chip und 512 GB Speicher wird etwa bereits für 1.889 Euro angeboten. Ein Preis, der sechs Prozent beziehungsweise 110 Euro unter Apples offizieller Preisempfehlung liegt.

Dies gilt allerdings nur für die Variante in Space-Grau. Für das Modell in Silber wird nach wie vor die unverbindliche Preisempfehlung fällig. Auch das Modell in Schwarz ist in beiden Varianten nur zum Listenpreis zu haben.

iMac ab 1.779 Euro

Auch Apples All-in-One-Desktop-Rechner, der neue iMac 2023 mit M3-Chip, freut sich über eine erste Preisreduzierung. Statt 1.829 Euro kostet das Einsteigermodell mit 256 GB Speicher nur noch 1.779 Euro. Ein Preisnachlass von 3 Prozent beziehungsweise 50 Euro.

Laut Amazon sind die Rechner alle mehr oder weniger umgehend verfügbar. Die Lieferzeit bei den iMac-Modellen beträgt momentan vier Tage.

Zusätzliche Konfiguration nicht möglich

Bei Amazon falsch aufgehoben ist, wer zusätzliche Hardwarekonfigurationen am gewählten Modell vornehmen möchte. Hier muss dann zwangsläufig direkt bei Apple bestellt, beziehungsweise der Einkauf über offiziell autorisierte Reseller in Angriff genommen werden. Wer mit dem Basismodell jedoch zufrieden ist, kann die gesparten 100 Euro hier direkt in zusätzliches Zubehör investieren.