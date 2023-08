DB-Tickets online: Wenn’s dumm läuft habt ihr eine „Stehplatz-Fahrt“

Die Bahn will sich mit derartigen Problemen allerdings nicht auseinandersetzen. Das Unternehmen konzentriert sein Engagement im Social-Media-Bereich derzeit ja vor allem auf den langatmigen Wechsel zum Next DB Navigator , eine bislang ausschließlich für das iPhone optimierte App, die parallel zum klassischen DB Navigator entwickelt wird und diesen irgendwann auch mal ersetzen soll. Ursprünglich sollte dies im kommenden Jahr geschehen, mittlerweile will sich die Bahn diesbezüglich nicht mehr konkret festlegen.

Empfehlenswert ist es in jedem Fall, die Fahrkartenbuchung im Falle einer solchen Fehlermeldung erneut und am besten über eine andere Plattform zu versuchen. Wir konnten zum Beispiel mehrfach reproduzieren, dass die App DB Navigator beim Versuch der Sitzplatzreservierung nur eine allgemeine Fehlermeldung anzeigt, während man bei der Buchung über die Webseite die Information „Sitzplätze ausgebucht“ erhält.

Während eine offizielle Anfrage an die Deutsche Bahn AG diesbezüglich bislang unbeantwortet blieb, ließ der Kundensupport des Unternehmens lapidar wissen, dass es sich dann eben um einen Stehplatz handle – wohlgemerkt ging es bei der Anfrage um eine siebenstündige Fahrt in der 1. Klasse des Zugs.

