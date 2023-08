Dreame L10 Prime: Neue Saugroboter-Mittelklasse debütiert

Dabei macht der Dreame L10 Prime mit soliden technischen Spezifikationen auf sich aufmerksam. Der Sauger bringt eine Saugleistung von 4000 Pa mit, greift auf einen 2,5 Liter fassenden Frischwassertank in seiner Basis zu, setzt auf eine LiDAR-Navigation und kann seine rotierenden Wischmopps um bis zu 7 mm anheben, wenn während der Reinigung Teppiche erkannt werden. Zum Vergleich: Roborocks S7 Pro Ultra hebt um bis zu 5 mm an.

Kurz vor dem Auftakt der diesjährigen IFA-Funkausstellung in Berlin hat der Saugroboter-Anbieter Dreame noch eine Neuvorstellung in den Ring geworfen und platziert den heute neu veröffentlichten Dreame L10 Prime in der aktuell hart umkämpften Mittelklasse der Geräte mit Basisstation und rotierenden Wischmopps.

