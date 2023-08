Apple TV+ Livesport-Spielplan: Auch Samstagnacht um 4:00 Uhr

Zuletzt waren Gerüchte über Apples Interesse an der Bundesliga aufgekommen . Cupertino soll hier bereits erste Gespräche mit Verantwortlichen der deutschen Fußball-Profiliga geführt haben. Unklar ist allerdings ob Apple diese nur nach Übersee übertragen oder auch in Deutschland ins Netz streamen möchte.

Bei den Livesport-Übertragungen handelt es sich um eine exklusiven Deal zwischen Apple und der Major League Baseball (MLB). Gemeinsam bieten diese mit dem „Friday Night Baseball“ Zugriff auf jeweils zwei Baseball-Spiele pro Woche an und diese in jeder Wochen während der 25 Wochen langen Saison der Profiliga.

