Das Computing-Projekt [email protected] wird zum Monatsende eingestellt. [email protected] steht für „Search for Extra-Terrestrial Intelligence at home“ und wurde vor gut 20 Jahren von der kalifornischen Berkeley-Universität ins Leben gerufen. Mit vereinter Rechenleistung von freiwilligen Teilnehmern wurden dabei Radiosignale aus dem All auf Hinweise auf außerirdisches Leben untersucht.

Wie das verantwortliche Team der Berkeley-Universität mitteilt, habe man mittlerweile in ausreichender Zahl Daten analysiert, die für die Arbeit benötigt werden. Nun gelte es, erweiterte Auswertungen anzustellen und diese auf Papier zu bringen. Das Projekt werden dennoch lediglich pausiert und nicht komplett offline genommen. Man schließe nicht aus, dass sich neue Anwendungen auf dieser Basis finden.

Gemeinsame Rechenleistung für COVID-19-Forschung

Wer seinen Rechner nebenbei weiterhin auch im Sinne der Allgemeinheit arbeiten lassen will, kann direkt zum Projekt [email protected] wechseln. Dort wurde angekündigt, dass man mit vereinter Rechenleistung ein offenes Forschungsprojekt mit dem Ziel, den Corona-Virus besser zu verstehen und bestenfalls auch die Entwicklung neuer Therapien unterstützen will.