Versteckte Bitcoin-Referenz in macOS

Eine kleine Zusatzinfo gibt es aktuell in diesem Zusammenhang allerdings zu vermelden. Dem Blogger Andy Baio zufolge wurde der Sachverhalt bereits vor einem Jahr bei Apple intern als Fehler gemeldet und an jenen Techniker adressiert, der das Bitcoin-PDF ursprünglich dort platziert hat. Dieser habe seither jedoch weder etwas unternommen, noch sich zu dem Sachverhalt geäußert.

Das besagte Bitcoin-PDF ist dabei keineswegs das einzige Beispieldokument, das Apple im Zusammenhang mit dieser Funktion in sein Mac-Betriebssystem gepackt hat. Am gleichen Ort finden sich neben verschiedenen Einstellungsdateien auch Bilder wie ein Zahlenraster und ein scheinbar wahlloses Foto im JPG-Format.

Warum Apple ausgerechnet diesen Text als Beispieldatei verwendet hat, ist ebenso unklar wie die Frage, was dieser „Virtual Scanner“ überhaupt macht. Es gibt die Vermutung, dass die Funktion mit der Möglichkeit zusammenhängt, Bilder und Dateien von einem iPhone oder iPad in Apples Vorschau-App zu importieren.

Weirdly, there's also a PDF of the original Bitcoin white paper: pic.twitter.com/JjPnI4fyzc

Insert

You are going to send email to