FRITZ! Labor mit neuen Energiespareinstellungen und Wechselassistent

Als weitere Neuerung in der aktuellen Laborversion von FRITZ!OS integriert AVM die Möglichkeit zum vereinfachten Austausch einer FRITZ!Box. Nimmt man aufgrund eines geänderten Internetanschlusses oder um auf ein neueres Modell upzugraden eine neue FRITZ!Box in Betrieb, so unterstützt hier künftig ein Assistent Schritt für Schritt beim Umzug und überträgt in diesem Zusammenhang auch sämtliche Einstellungen automatisch auf das neue Gerät. Dabei werden unter anderem alle wichtigen Einstellungen für Internetdienste, WLAN, Telefonie, MyFRITZ! und Smarthome-Funktionen übernommen.

Künftig für alle Nutzer interessant könnte der neue Energiesparmodus sein, mit dessen Hilfe sich laut AVM der Stromverbrauch der Geräte verringern lässt. Der Beschreibung des Herstellers zufolge werden in diesem Modus die bislang in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box getrennt von einander verfügbaren Energiespareinstellungen für die unterschiedlichen Verbindungsarten WLAN, Ethernet und USB zusammengefasst.

