Version 8: Calibre wird schneller und liest besser vor

Der E-Book-Manager Calibre hat den Sprung auf Version 8 gemacht. Die Tatsache, dass gerade mal ein Jahr vergangen ist, seit Calibre in Version 7 veröffentlicht wurde, täuscht über das tatsächliche Alter der App hinweg. Das Open-Source-Projekt wurde 2006 gestartet und ist auch 19 Jahre später immer noch aktiv.

Für Calibre-Nutzer in Deutschland dürften die Neuerungen im Bereich des integrierten E-Book-Viewers am interessantesten sein. So können den Entwicklern zufolge nun auch umfangreichere E-Books deutlich schneller geöffnet werden. Die mit dem Sprung auf Version 8 integrierte Verbesserung sorgt beispielsweise dafür, dass sich ein vierhunderttausend Wörter umfassendes Textdokument im EPUB-Format „auf typischer Hardware“ jetzt in weniger als einer Sekunde öffnen lässt.

Wenn in einem in Calibre geöffneten E-Book Informationen zur Position der einzelnen Seiten vorhanden sind, lassen sich diese mithilfe des Calibre-Viewers jetzt auch direkt anspringen.

Zudem wurde der E-Book-Viewer von Calibre um die Unterstützung von Profilen erweitert, sodass sich sämtliche Einstellungen profilbezogen speichern und entsprechend schnell auch wieder öffnen lassen.

Vorlesequalität und PDF-Konvertierung verbessert

Die Calibre-Entwickler haben mit Version 8 die Text-to-Speech-Engine Piper integriert, mit deren Hilfe man sich auch deutschsprachige Bücher in akzeptabler Qualität vorlesen lassen kann. Positiv ist auf jeden Fall zu erwähnen, dass es sich hierbei um einen Sprachgenerator handelt, der ausschließlich lokal arbeitet.

Beim Konvertieren von PDF-Dateien in E-Book-Formate stehen jetzt zusätzliche Optionen bereit, wenn es darum geht, Kopf- und Fußzeilen zu entfernen. Der neu integrierte PDF-Konvertierungsmechanismus sollte diese in den meisten Fällen automatisch erkennen und entfernen.

KEPUB-Format von Kobo integriert

Die mit Calibre 8 ebenfalls neue, native Integration des KEPUB-Formats von Kobo dürfte in Deutschland weniger Nutzer betreffen. Die E-Book-Reader von Kobo werden hierzulande als Tolino vermarktet und mit einer Software ausgeliefert, die mit dem KEPUB-Format nichts anfangen kann.