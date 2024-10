Sicherheitskameras und Reinigungsroboter von eufy im Preis gesenkt

eufy ist zwar auch bei den Prime Deal Days von Amazon dabei, hat parallel dazu aber auch einen Security Sale auf seiner deutschen Webseite laufen. Dementsprechend können hier auch Nutzer, die kein Prime-Abonnement besitzen, von den aktuellen Sonderpreisen profitieren.

Vorweg sei hier aber gesagt, dass eufy morgen sein neues Topmodell eufyCam S3 Pro in den Handel bringt. Dies solltet ihr zumindest dann in eure Kaufüberlegungen einbeziehen, wenn ihr über eine Premium-Ausstattung in diesem Bereich nachdenkt. Die eufyCam S3 Pro ist zudem nach langer Zeit wieder das erste Kameramodell von eufy, das mit Apple Home kompatibel ist.

Die wesentlichen Vorteile gegenüber dem bereits erhältlichen Standardmodell eufyCam 3 sind hier eine deutlich verbesserte Nachtsichtfunktion und die Ergänzung des Standard-Bewegungssensors um einen Radardetektor. Die eufyCam 3 gibt es heute allerdings mit ordentlich Rabatt. Für zwei der 4K-Kameras im Set mit einer HomeBase bezahlt man im Rahmen der Aktion 354 Euro.

Wenn es um den Einsatz im Freien geht, sind bei eufy unserer Meinung nach ganz besonders die Modelle mit einem integrierten Solarpanel interessant. Zumindest, sofern ihr die Kameras mit freier Sicht auf den Himmel montieren könnt, müsst ihr euch keinerlei Gedanken mehr über die Akku-Laufzeit machen. Hier im Garten laufen zwei eufyCam 3 inzwischen seit fast zwei Jahren ohne jeglichen Support-Aufwand durch.

Einfaches Modell bereits für 59 Euro

Die kleinere und ebenfalls mit Solarpanels ausgestattete eufyCam S220 ist im Rahmen der Aktion bereits für 59 Euro erhältlich.

Alle eufy-Kameras lassen sich mit lokalem Datenspeicher und somit unabhängig von Cloud-Abonnements betreiben.

HomeBase als lokale Speicher und Rechenzentrale

Teilweise ist die Verwendung der HomeBase bei den eufy-Kameras optional. Die Basisstation macht das Ganze aber in jedem Fall zu einer runden Sache und ermöglicht Zusatzfunktionen wie Gesichtserkennung und die grundsätzliche Unterscheidung zwischen erkannten Menschen, Haustieren und Fahrzeugen. Zudem fungiert die HomeBase von eufy auch als Erweiterung für den Speicherplatz der Kameras. Standardmäßig hat die Station 16 GB an Bord. Das Modell HomeBase S380 erlaubt es aber auch, diesen Speicher durch eine eingesetzte SSD oder Festplatte zu erweitern. Ihr solltet übrigens unbedingt darauf achten, dass ihr wenn, dann die auch als HomeBase 3 bekannte HomeBase S380 kauft. Das ebenfalls noch erhältliche Vorgängermodell ist nicht mehr zu empfehlen.

Auch Reinigungsroboter von eufy im Angebot

eufy hat momentan zudem einige seiner Reinigungsroboter deutlich im Preis reduziert. Diese Aktion läuft ebenfalls sowohl auf der Webseite von eufy als auch im Rahmen der Prime Deal Days bei Amazon.

Hier finden sich neben einfachen und günstigen Saugrobotern auch die derzeitigen Topmodelle eufy X10 Pro Omni und der kürzlich von uns vorgestellte eufy Omni S1 Pro deutlich im Preis reduziert. Beide Geräte können sowohl saugen als auch wischen und sind mit Komplettstationen für die Staubentleerung und Mopp-Reinigung ausgestattet.