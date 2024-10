Passwortverwaltung: Proton stellt neuen „Pass Family“-Tarif vor

Proton, der Schweizer Anbieter von Sicherheits-, Cloud- und Datenschutzlösungen – eine Art kostenpflichtige Alternative zu Apples iCloud-Angebot mit E-Mail-Adresse, Kalender, VPN, Cloud-Speicher und Passwortverwaltung, hat heute den Pass Family-Tarif eingeführt.

Dazu muss man wissen, die Angebote von Proton lassen sich alle gemeinsam im sogenannten Proton Unlimited-Paket für 9,99 Euro monatlich nutzen, können aber auch einzeln gebucht und in Anspruch genommen werden.

Neuer Familientarif „Pass Family“

Der neue Tarif „Pass Family“ richtet sich an Anwender, die die Passwortverwaltung Protons in ihrer Familie nutzen möchten und bietet diesen nun eine günstigere Alternative zum bisherigen Einzelzugang pass Plus, den Proton für 1,99 Euro monatlich anbietet.

„Pass Family“ ermöglicht es bis zu sechs Familienmitgliedern, ihre Passwörter und Online-Identitäten sicher zu verwalten. Jedes Mitglied erhält einen privaten Tresor für persönliche Informationen, während gemeinsame Tresore für Familienzwecke wie Streaming-Dienste oder Smart-Home-Geräte genutzt werden können.

Jedes Konto erhält eine eigene, geschützte E-Mail-Adresse, um das Risiko von Identitätsdiebstahl und Datenmissbrauch zu verringern. Zusätzlich überwacht die Funktion „Pass Monitor“ das Dark Web und benachrichtigt, wenn persönliche Daten kompromittiert wurden. Der Tarif unterstützt zudem die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und hilft bei der Verwaltung von sicheren Anmeldedaten. Schwache oder mehrfach genutzte Passwörter werden identifiziert, um die Sicherheit der Konten zu erhöhen.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Der Pass Family-Tarif ist bis zum 23. Oktober für 3,99 Euro pro Monat im Jahresabo erhältlich. Danach steigt der Preis auf 4,99 Euro pro Monat. Wer sich gegen die jährliche Zahlung entscheidet und den Familientarif monatlich begleichen möchte, wird mit 6,99 Euro zur Kasse gebeten.