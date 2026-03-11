Tastatur, Trackpad und Logo bleiben erhalten
FrameBook: Bastler baut schwarzes MacBook von 2006 neu auf
Das Technikblog edoo.gg dokumentiert ein ungewöhnliches Bastelprojekt, in dessen Verlauf ein MacBook aus dem Jahr 2006 vollständig neu aufgebaut wurde. Das Gerät hat zwar sein ursprüngliches Gehäuse behalten, arbeitet intern jedoch wieder mit aktueller Hardware.
Mit 65 GB RAM und Intel Core i7 wieder einsatzbereit | Bilder: edoo.gg
Der Autor beschreibt den Umbau als persönliches Lernprojekt, das sich über mehrere Monate erstreckte und verschiedene Disziplinen wie Löten, 3D-Modellierung und Gehäusemodifikationen miteinander kombiniert hat.
Ausgangspunkt war ein schwarzes MacBook der Baureihe A1181. Dieses Modell gehörte zu den ersten Geräten, die Apple nach dem Wechsel auf Intel-Prozessoren veröffentlichte. Die Rechner gelten heute als technisch überholt, sind jedoch wegen ihres Kunststoffgehäuses in der seltenen schwarzen Variante weiterhin beliebt.
Alte Hülle, neue Hardware
Für den Umbau entfernte der Bastler zunächst sämtliche Originalkomponenten der gebrauchten MacBooks, die er als defekte Geräte über Online-Marktplätze beschafft hatte. Übrig blieb lediglich das Gehäuse mit einigen Halterungen und Scharnieren.
Im Inneren installierte er stattdessen die Hauptplatine eines modernen Framework Laptop 13 mit einem Intel Core i7-1280P. Dazu kamen 64 Gigabyte Arbeitsspeicher und ein neues Displaypanel. Laut Beschreibung musste nahezu jede Komponente individuell im Gehäuse positioniert werden. Neue Abstandshalter entstanden mithilfe eines 3D-Druckers.
Auch die Anschlüsse wurden neu organisiert. Da die ursprünglichen Ports fest mit dem Apple-Mainboard verbunden waren, griff der Bastler auf mehrere USB-C-Hubs zurück. Diese wurden aus ihren Gehäusen ausgebaut und im Inneren des Laptops montiert. Speziell angefertigte Blenden sorgen dafür, dass die Anschlüsse in den Seiten des MacBook-Gehäuses erreichbar bleiben.
Tastatur, Trackpad und Logo bleiben erhalten
Besonderes Augenmerk lag auf der originalen Apple-Tastatur und dem Trackpad. Durch eine kleine Modifikation der internen Platine ließ sich beides über eine USB-Verbindung an die neue Hardware anschließen.
Auch das bekannte leuchtende Apple-Logo auf der Rückseite des Displays wurde beibehalten. Da das ursprüngliche MacBook die Hintergrundbeleuchtung des Displays dafür nutzte, integrierte der Bastler eine separate LED hinter dem Logo. Diese wird über eine interne USB-Verbindung mit Strom versorgt.
Das Projekt nahm rund drei Monate in Anspruch. Neben der technischen Umsetzung stand für den Entwickler vor allem das Experimentieren im Vordergrund. Das Ergebnis trägt den Namen „FrameBook“ und kombiniert das äußere Erscheinungsbild eines frühen MacBooks mit der Leistung moderner Framework Laptops. Ein lesenswerter Beitrag, finden wir.
Warum?
Steht im Text: „[…] and so, after doing lots of research into motherboards, display panels, and gathering everything i could think i would need for this project, in the wise words of NileRed: i decided to just go for it.“
Warum nicht? ;-)
Weil er es kann
Weil er es wollte!
Und weils einfach geil ist ;-)
Ich hab noch das weiße MacBook im perfekten Zustand und hab es mit SSD und Arbeitsspeicher aufgerüstet.
Für meine Dinge reicht das dicke aus!
Warum nicht? Jeder hat so seine Hobbys und Interessen ;)
Zitat: „Der Autor beschreibt den Umbau als persönliches Lernprojekt“
sowas nennt man üben, schon in der Schule vor den Mathearbeiten und später -um mal im Fach zu bleiben, machen das zum Beispiel angehende Programmierer: sie programmieren zum Beispiel ein kleines Spiel, nicht zum Vertrieb, sondern nur um zu lernen, wie es funktioniert. Und oft hilft so was später im Job.
Geiles Projekt. Wenn man weis was man tut .
Nicht schlecht! Was für eine Fummelei und Tüftelei.
Wirklich tolles Projekt. Respekt dafür.
Find ich super. Mal die Zeit sinnvoller verbracht als sich nur vor dem Display sich berieseln lassen.