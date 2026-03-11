FrameBook: Bastler baut schwarzes MacBook von 2006 neu auf

Das Technikblog edoo.gg dokumentiert ein ungewöhnliches Bastelprojekt, in dessen Verlauf ein MacBook aus dem Jahr 2006 vollständig neu aufgebaut wurde. Das Gerät hat zwar sein ursprüngliches Gehäuse behalten, arbeitet intern jedoch wieder mit aktueller Hardware.

Mit 65 GB RAM und Intel Core i7 wieder einsatzbereit | Bilder: edoo.gg

Der Autor beschreibt den Umbau als persönliches Lernprojekt, das sich über mehrere Monate erstreckte und verschiedene Disziplinen wie Löten, 3D-Modellierung und Gehäusemodifikationen miteinander kombiniert hat.

Ausgangspunkt war ein schwarzes MacBook der Baureihe A1181. Dieses Modell gehörte zu den ersten Geräten, die Apple nach dem Wechsel auf Intel-Prozessoren veröffentlichte. Die Rechner gelten heute als technisch überholt, sind jedoch wegen ihres Kunststoffgehäuses in der seltenen schwarzen Variante weiterhin beliebt.

Alte Hülle, neue Hardware

Für den Umbau entfernte der Bastler zunächst sämtliche Originalkomponenten der gebrauchten MacBooks, die er als defekte Geräte über Online-Marktplätze beschafft hatte. Übrig blieb lediglich das Gehäuse mit einigen Halterungen und Scharnieren.

Im Inneren installierte er stattdessen die Hauptplatine eines modernen Framework Laptop 13 mit einem Intel Core i7-1280P. Dazu kamen 64 Gigabyte Arbeitsspeicher und ein neues Displaypanel. Laut Beschreibung musste nahezu jede Komponente individuell im Gehäuse positioniert werden. Neue Abstandshalter entstanden mithilfe eines 3D-Druckers.

Auch die Anschlüsse wurden neu organisiert. Da die ursprünglichen Ports fest mit dem Apple-Mainboard verbunden waren, griff der Bastler auf mehrere USB-C-Hubs zurück. Diese wurden aus ihren Gehäusen ausgebaut und im Inneren des Laptops montiert. Speziell angefertigte Blenden sorgen dafür, dass die Anschlüsse in den Seiten des MacBook-Gehäuses erreichbar bleiben.

Tastatur, Trackpad und Logo bleiben erhalten

Besonderes Augenmerk lag auf der originalen Apple-Tastatur und dem Trackpad. Durch eine kleine Modifikation der internen Platine ließ sich beides über eine USB-Verbindung an die neue Hardware anschließen.

Auch das bekannte leuchtende Apple-Logo auf der Rückseite des Displays wurde beibehalten. Da das ursprüngliche MacBook die Hintergrundbeleuchtung des Displays dafür nutzte, integrierte der Bastler eine separate LED hinter dem Logo. Diese wird über eine interne USB-Verbindung mit Strom versorgt.

Das Projekt nahm rund drei Monate in Anspruch. Neben der technischen Umsetzung stand für den Entwickler vor allem das Experimentieren im Vordergrund. Das Ergebnis trägt den Namen „FrameBook“ und kombiniert das äußere Erscheinungsbild eines frühen MacBooks mit der Leistung moderner Framework Laptops. Ein lesenswerter Beitrag, finden wir.