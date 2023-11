Mein ChatGPT: OpenAI kündigt Chatbot-Baukasten an

OpenAI, das Unternehmen hinter dem KI-Überflieger ChatGPT, hat im Rahmen der hauseigenen Entwicklerkonferenz die Weichen für die zukünftige Ausrichtung des Konzerns und des wachsenden Angebots künstlich intelligenter Textgeneratoren gestellt.

Anwender sollen zukünftig in die Lage versetzt werden, eigene Chatbots zu erstellen und können diese nicht nur selbst einsetzen, sondern auch anderen Nutzern zur Verfügung stellen und über den geplanten App Store des Unternehmens für Dritte offerieren.

Erstellung ohne Programmierkenntnisse

OpenAI spricht hier von sogenannten „Agents“ und gestattet deren Erstellung ohne Programmierkenntnisse. Nutzer müssen ihrem Agent lediglich erläutern, was dessen spezifische Fähigkeiten sind, wie dieser auf Eingaben zu reagieren hat und welche Vorgaben dabei zu beachten sind. Die so erstellten Agents lassen sich mit zusätzlichem Hintergrundwissen anreichern, das über den Upload von Dateien und Dokumenten vorgenommen werden kann.

Einfaches Beispiel: Ein Fitnesstrainer könnte einen Agent erstellen, der die individuellen Workout-Pläne des Trainers kennt und in der Lage ist, diese in abgewandelter Form auf die Bedürfnisse neuer Nutzer zuzuschneiden. Fertig ist WorkoutGPT.

Die Möglichkeit, eigene ChatGPT-Modelle zu erstellen, soll noch in dieser Woche ausgerollt werden. Später im laufenden Monat soll der zugehörige GPT-Store an den Start gehen, der Erstellern besonders populärer Chatbots eine Umsatzbeteiligung einräumen wird.

Der Zugriff auf den GPT-Baukasten ist für zahlende Plus- und Enterprise-Kunden reserviert. Langfristig sollen die individuell angepassten Textgeneratoren aber auch für kostenlose ChatGPT-Nutzer verfügbar werden. Neuerungen, mit denen OpenAI auf den wachsenden Bedarf an personalisierten KI-Lösungen in verschiedenen Branchen reagiert und sich vom Angebot sogenannter Plugins, perspektivisch eher zu verabschieden scheint.

Wie genau der Bau eigener Chatbots vonstattengehen wird, demonstriert OpenAI-CEO Sam Altman im eingebetteten YouTube-Video ab Minute 26.